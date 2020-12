Comme prévu, Huawei a lancé la première version bêta publique d’HarmonyOS 2.0 pour mobile, le système d’exploitation que la société développe depuis un certain temps comme alternative à Android et qui était auparavant également connu sous le nom de HongmengOS.

Jusqu’à présent, HarmonyOS avait fait son apparition sur les téléviseurs et les appareils intelligents comme les routeurs, mais pas sur les smartphones. Cette première version bêta est destinée aux développeurs d’applications et est disponible pour divers Huawei P40 et Huawei Mate 30.

HarmonyOS atteint enfin les téléphones mobiles

Huawei a officiellement annoncé HarmonyOS en août 2019 en tant que système d’exploitation à micro-noyau polyvalent: des téléviseurs aux routeurs, en passant par les appareils électroménagers, la voiture, la smartwatch et bien sûr les téléphones mobiles. Cependant, nous savions que HarmonyOS ne serait prêt pour mobile que plus tard dans une seconde phase.

Les téléphones avec HarmonyOS préinstallés n’arriveront que l’année prochaine, mais ce qui est prêt est déjà la première version bêta d’HarmonyOS pour mobile, destiné aux développeurs d’applications, de la même manière que Google publie pour la première fois la Developer Preview de chaque nouvelle version d’Android.

L’inscription est ouverte pour cette version bêta via cette page Web (en chinois) et est accessible de deux manières: avec un émulateur dans l’IDE DevEco Studio lui-même ou en installant la ROM sur un appareil compatible. La liste des appareils est assez limitée, étant seulement la version chinoise de ces terminaux:

Les modèles exacts qui peuvent installer la ROM avec HarmonyOS 2.0 beta

Autrement dit, il est disponible pour cinq téléphones et tablettes Huawei: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate30 Pro et Huawei MatePad Pro dont le nom de modèle et la version du système sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

Pour recevoir l’OTA, il est nécessaire de s’inscrire à la version bêta et de faire approuver l’application. Ensuite, dans un processus de 1 ou 2 jours, il devrait obtenir la mise à jour via OTA. Il est possible de passer de HarmonyOS 2.0 à EMUI 11, bien que toutes les données d’application soient perdues en cours de route.

