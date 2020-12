Huawei a tenu sa promesse de lancer la première version bêta de son système d’exploitation en décembre. HarmonyOS 2.0 peut déjà être testé sur certains de ses terminaux haut de gamme. Bien que ce mouvement intervienne après les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, la société travaille depuis un certain temps sur une alternative à Android pour ses appareils.

Le développement d’HarmonyOS a commencé en 2017 en tant que système d’exploitation compatible avec les applications Android et avec la possibilité de fonctionner sur différents appareils. L’ambitieux projet de la société chinoise a fait ses débuts en 2019 sur certains téléviseurs Honor. Désormais, la version beta arrive sur les Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 et Mate 30. De plus, elle est compatible avec la tablette MatePad Pro.

Appareils compatibles HarmonyOS

La première version bêta publique est destinée aux développeurs. Il existe deux façons d’accéder au nouvel HarmonyOS 2.0. L’un d’eux est via l’émulateur IDE. L’autre consiste à télécharger le système d’exploitation dans l’un des terminaux mentionnés. Si vous souhaitez essayer cette dernière option, vous devez vous inscrire sur cette page et attendre un email de confirmation. Selon GMS Arena, il est possible de mettre à jour depuis EMUI 11 via OTA et de revenir à la version précédente, mais avec une perte totale de données.

HarmonyOS 2.0: qu’en est-il de la conception et de la compatibilité?

HarmonyOS

Si vous vous attendiez à trouver un système complètement différent d’Android, vous vous rendrez compte que ce n’est pas le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, EMUI et HarmonyOS partagent du code, ce qui a non seulement un impact sur les coulisses, mais sur l’expérience globale de l’utilisateur. L’une des caractéristiques les plus notables est sa compatibilité avec les applications Android, même si les performances peuvent être inférieures et certaines peuvent ne pas fonctionner.

En ce qui concerne le design, Huawei souhaite que HarmonyOS s’adapte à chacun des appareils dans lesquels il peut être installé. Autrement dit, les téléphones, tablettes, téléviseurs et voitures partageront l’interface utilisateur et les applications. En ce sens, la société chinoise a lancé un concours avec des prix totalisant 1,5 million de yuans (230 000 dollars) pour motiver les développeurs à créer des applications natives.