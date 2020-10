Huawei a connu une année très mouvementée en raison du désengagement de Google avec ses services. La firme chinoise qui a acquis une telle renommée a été sérieusement affectée, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas travaillé dans ses terminaux. Elle a fait ses évolutions dans sa production et a adapté ses stratégies notamment avec l’arrivée du nouveau Huawei Mate 40 Pro.

C’est le nouveau terminal Huawei

L’élégance et le design sont des éléments que Huawei prend en compte lors de la fabrication de ses terminaux. C’est ce qu’ils voulaient montrer dans la présentation d’aujourd’hui, en se référant aux améliorations qui ont été apportées à la conception externe du terminal. Et c’est avec ces deux locaux avec lesquels aujourd’hui il a présenté le Huawei Mate 40 Pro. Sur l’avant, vous pouvez voir un appareil dont l’écran atteint presque le 6,7 pouces sur un panneau OLED 90 Hz qui s’étend des deux côtés.

Avant d’en parler un peu Affichage Horizon il faut faire un paragraphe pour parler des deux caméras placées en haut à gauche. Celles-ci ils mettent à votre disposition deux capteurs 13 MPX qui ajoute un système avec lequel le téléphone vous obéira sans le toucher et réagissant aux gestes guidés par l’intelligence artificielle. En revenant sur les côtés de l’écran dans l’un, vous trouverez les boutons d’alimentation et de contrôle du volume à proximité, mais ce dernier peut également être contrôlé de l’autre côté si vous prenez le téléphone avec votre main gauche.

Si nous retournons l’appareil, nous trouvons un nouveau design dans son module arrière. C’est à nouveau circulaire et les maisons dans un arrangement quadrangulaire ses quatre objectifs 50 + 20 + 12 MPX divisé en objectif principal, grand angle et téléobjectif signé par Leica comme d’habitude. Le quatrième est un capteur ToF 3D qui améliore la saisie des informations en termes de profondeur.

Une autre puce de 5 nm sur le marché

Si nous jetons un coup d’oeil à la Huawei Mate 40 Pro à l’intérieur, nous trouvons une nouvelle puce de 5 nm baptisée Kirin 9 000 qui apporte de grandes capacités au téléphone, y compris Enregistrement au super ralenti 5G ou 4K à 720p 3840 ips Entre autres fonctions. Ils vous accompagneront 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec une vaste batterie de 4200 mAh avec charge rapide avec et sans fil.

Seule la version Pro est-elle sortie?

Il est vrai que tout au long de cet article nous vous avons parlé des caractéristiques du Huawei Mate 40 Pro Et la question qui vous a tourné la tête est: Et ils n’ont pas présenté de version standard? La vérité est que oui. Lors de l’événement, la société chinoise a montré ses nouveaux terminaux, mais seule la version Pro arrivera en Europe, laissant de côté les versions inférieures et supérieures (Mate 40 et Mate 40 Pro +).

Poursuivant la présentation, Le Huawei Mate 40 Pro, qui arrivera en Espagne, coûtera environ 1199 euros et sera disponible en noir et blanc.