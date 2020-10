Huawei est l’un des grands noms du segment des smartphones. La firme chinoise était avec Xiaomi l’une des plus puissantes, mais sa perte de présence et de soutien des entreprises américaines l’a amenée à repenser sa situation. Certains projets ont peut-être été laissés pour compte, mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre sa feuille de route habituelle. Et ici on parle de Huawei Mate 40 Pro dont ses caractéristiques ont été divulguées.

Cela pourrait être le nouveau Mate 40 Pro

Comme nous l’avons dit, Huawei ne traverse pas son meilleur moment économiquement. Il a souffert d’un blocage très fort qui l’a empêché d’aller de l’avant avec ses plans. La firme a fait tout ce qui était en son pouvoir pour continuer avec ses processeurs Kirin, son propre système d’exploitation et un magasin d’applications que la société elle-même signe pour combler le manque du Google Play Store.

Mais aujourd’hui, nous devons parler de la bonne nouvelle pour l’entreprise chinoise avec la fuite des détails de la Huawei Mate 40 Pro. Selon les images que l’on peut voir dans WinFuture, le terminal continuera avec la tendance d’un écran infini que Samsung a inauguré et que de nombreux fabricants ont mis à sa plus haute gamme. dans son cas sera de 6,76 pouces à une résolution 2K et avec panneau OLED. Dans la partie supérieure gauche, il y a une encoche avec deux caméras.

À l’arrière, nous avons deux un système à trois caméras logé dans un module circulaire. De tous, le compte principal avec 50 MPX et un grand angle de pas moins de 20 MPX et un tiers de 12 MPX est ajouté. Vous aurez une capacité d’enregistrement de 8K comme le font déjà de nombreux enregistrements haut de gamme.

À l’intérieur du Mate 40 Pro, nous pourrions être confrontés à l’une des rares puces 5 nm du marché. C’est lui Kirin 9000 qui se distingue par sa puissance supérieure au Snapdragon 865, selon les médias. On sait peu de choses sur la configuration de la RAM et du stockage interne, mais elle devrait inclure une batterie de 4400 mAh avec charge jusqu’à 65 W, USB C, NFC, Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Par curiosité, le téléphone pourrait arriver avec la version d’Android 10 avec sa couche de personnalisation, de sorte qu’il ne serait pas mis à jour vers la dernière version. On ne sait toujours rien de son prix, ce que nous devrons attendre.