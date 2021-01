L’AppGallery change son apparence en faciliter la découverte et le téléchargement de nouvelles applications. Huawei renouvelle son App Store avec de meilleurs temps forts, optimise la navigation dans les différentes sections grâce au menu à l’écran et améliore l’accès aux notes sur les fiches produits.

Huawei est en train d’améliorer tous ses services logiciels pour attirer ainsi de nouveaux utilisateurs, aussi pour améliorer l’expérience de chaque client avec un appareil Huawei. Par exemple, la société a récemment introduit les points dans son application d’assistance, elle a également amélioré ses alternatives à Google, telles que Petal Search ou Petal Maps. Et maintenant, il réorganise l’apparence de l’AppGallery pour aider à découvrir de nouvelles applications.

La nouvelle AppGallery s’affiche déjà pour certains utilisateurs

Les changements proposés par Huawei ne représentent pas une rupture par rapport à l’interface AppGallery puisque, dès le départ, une évolution trop drastique n’est pas appréciée. Cela semble plus organisé puisque le nombre d’accès dans le menu est réduit et que tout le catalogue est distribué sous le type d’application: ou apps ou jeux.

L’AppGallery augmente le minimalisme et la propreté avec l’idée que vous n’avez pas à chercher les applications à télécharger puisque le magasin lui-même sera chargé de les recommander. En réalité, la Huawei AppGallery donne une plus grande présence à la section “ En vedette ”, une section où des applications et des jeux triés sur le volet par les éditeurs Huawei apparaîtront.

Le menu du bas supprimer des catégories en divisant le logiciel en applications et jeux; tout en passant les options d’administration au raccourci personnel intitulé «I». De là, il est possible de mettre à jour les applications installées, voir les cadeaux accumulés, les prix, tous les coupons obtenus et vous pouvez également accéder aux commentaires qui ont été publiés dans l’AppGallery.

En plus de réorganiser les sections et d’améliorer la découverte de logiciels Huawei a également renouvelé les fiches produits. Inspiré du Google Play Store, les notes sont désormais en haut de la boutique: cliquer sur les étoiles donne un accès direct aux commentaires. Le bouton «Installer» reste en bas, toujours présent. Aussi un échantillon de contenu graphique est plus présent, à la fois pour les captures et les vidéos.

La nouvelle AppGallery est désormais disponible sur les appareils Huawei espagnols, également sur les autres mobiles ou tablettes qui ont installé manuellement l’App Store. De plus, ce nouveau design atteint le Portugal, la Belgique, l’Irlande, la Suisse, l’Autriche, l’Ukraine, la Lituanie, la Hongrie, le Liechtenstein, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Turquie, la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark.

