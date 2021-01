Huawei continue d’améliorer sa plate-forme mobile avec de plus grands avantages pour l’utilisateur. En plus d’inclure ses propres applications et services, l’entreprise a renouvelé sa plateforme de support pour inclure le système de points que vous avez déjà utilisé dans le compte utilisateur. Les points peuvent être échangés contre des achats de services à valeur ajoutée et des cadeaux virtuels.

2021 a commencé de manière convulsive en ce qui concerne aujourd’hui, elle semble également régler les problèmes que des entreprises comme Huawei doivent résoudre en faisant opposer leur veto aux logiciels et aux composants électroniques liés aux États-Unis. Le constructeur est devenu indépendant en termes de logiciels et ambitionne de placer son système d’exploitation, HarmonyOS 2.0, au centre de son écosystème. Avec tous ces mouvements Huawei doit maintenir la fidélité de ses clients puisque son avenir en dépend. Et maintenant, vous avez une nouvelle façon d’encourager cette fidélité.

Vous pouvez désormais gagner des points Huawei dans l’application d’assistance

Huawei a transformé son application Member Center en un centre de récompenses pour les devoirs. Une fois que le propriétaire d’un mobile Huawei a enregistré le Centre des membres avec l’identifiant de l’entreprise Vous recevrez des points pour le téléchargement de certaines applications et pour l’utilisation des différents services proposé par Huawei dans son écosystème d’appareils. Ces points peuvent être échangés contre du stockage dans le cloud, des achats intégrés et d’autres offres à valeur ajoutée.

Comme dans la grande majorité des programmes de fidélité, il existe différents niveaux d’utilisateurs en fonction de leur niveau d’activité. Plus on obtient de points, la catégorie passera de l’argent à l’or; puis passez au platine. Avec chaque catégorie sont obtenus des prix correspondant au niveau obtenu: plus le niveau est élevé, meilleures sont les récompenses.

Le système de points de fidélité est désormais disponible dans le Huawei Member Center: il suffit de mettre à jour l’application depuis la Huawei App Gallery.

Huawei met à jour son application d'assistance pour inclure des points et des avantages pour l'utilisateur