Environ sept mois plus tard, le Huawei Nova 7 SE a déjà un successeur: le Huawei Nova 8 SE, un nouveau milieu de gamme 5G qui inclut le MediaTek Dimensity 720 au lieu d’un Kirin de la maison, comme la génération précédente.

Le Huawei Nova 8 SE maintient presque le même prix que son prédécesseur, mais reçoit des améliorations dans l’écran et dans la charge rapide du terminal. Comprend désormais un Panneau OLED avec lecteur d’empreintes digitales intégré, en plus du support pour une charge rapide de 66W.

Fiche technique Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 8 SE

écran

OLED 6.53

Full HD +

Dimensions et poids

7,46 mm d’épaisseur

178 g.

Processeur

MediaTek Dimensity 720/800

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

16 MP

Caméra arrière

64 MP f / 1.9

8 MP f / 2.4 UGA

2 MP f / 2,4 bokeh

Macro 2 MP f / 2.4

Batterie

3800 mAh

Charge rapide de 66 W

Système opératif

Android 10

EMUI 10.1

Connectivité

5G SA / NSA

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

De 333 euros à changer

Maintenant avec OLED

L’écran a changé dans cette nouvelle génération de Huawei Nova. nous avons passé d’avoir un panneau LCD à OLED et, bien que la diagonale soit la même, 6,53 pouces, il n’y a plus de perforation pour la caméra frontale, mais à la place, elle est intégrée dans l’encoche déjà classique sous la forme d’une goutte.

Ce panneau OLED vous permet d’inclure le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, étant une autre des nouveautés de cette rénovation, car elle a été incluse d’un côté dans la génération précédente. L’écran a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement standard, à 60 Hz.

Dans les appareils photo, il n’y a pas eu beaucoup de changements au-delà de la réorganisation des objectifs en un module carré. Nous avons encore un caméra quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour la photographie macro et un autre capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. En face, l’obturateur fait 16 mégapixels.

MediaTek et une charge plus rapide

Le Huawei Nova 8 SE rejoint la liste des modèles lancés avec MediaTek Dimensity 720 dans les dernières 24 heures, bien qu’avec une touche de script: il existe aussi une version avec Dimensity 800, un peu plus chère. Ces processeurs 5G sont accompagnés de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La dernière nouveauté du Huawei Nova 8 SE réside dans l’autonomie. Curieusement, le terminal a un peu moins de capacité que son prédécesseur, 3800 mAh, mais en échange il inclut le support pour charge rapide jusqu’à 66W.

Versions et prix du Huawei Nova 8 SE

Le Huawei Nova 8 SE a été officiellement annoncé en Chine, où il est disponible dans les couleurs noir, blanc, bleu et argent et deux versions avec un processeur Dimensity 720 ou Dimensity 800. Voici leurs prix:

Huawei Nova 8 SE avec Dimensity 720: 2 599 yuans, environ 333 euros à changer.

Huawei Nova 8 SE avec Dimensity 800: 2 699 yuans, environ 346 euros à changer.

