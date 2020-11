Là où ça va, ça réussit. C’est ce vieux slogan que l’on pourrait appliquer à Apple, puisqu’il est habitué à créer l’école dans de nombreuses marques quand il lance un nouveau design. C’est arrivé il y a 2 ans avec l’iPhone X, qui a inspiré pas mal de clones avec le Top Notch. C’est arrivé avec l’Apple Watch, avec les AirPod. Et évidemment cela arrivera avec l’iPhone 12. En fait, c’est déjà arrivé.

Huawei Nova 8 SE

Avec une présentation prévue pour quelque temps en novembre, nous avons vu aujourd’hui plus en détail le Huawei Nova 8 SE. Et comme toujours, les fuites révèlent déjà leur apparence finale et leur design extérieur. Un design qui rappelle un autre mobile présenté il y a quelques semaines à peine. Parce que fondamentalement le design du Nova 8 SE est le même que celui de l’iPhone 12, du moins dans ce qui a été vu aujourd’hui.

Du module de caméra carré au coin arrondi et à la conception à bord plat du châssis, le Nova 8 SE ressemble à un iPhone 12. Et en effet, le fuiteur qui a divulgué les photos sur Weibo, Twitter chinois, souligne que juste Que l’iPhone 12, le Nova 8 SE sera très fin et léger.

Le premier des clones de l’iPhone 12?

Juste en même temps que la fuite, nous avons eu une confirmation dans une affiche officielle qui a été publiée sur le site Web de Huawei, dans laquelle des éléments tels que bords plats, module caméra, et qui aura la technologie Recharge rapide de 66 W. Des données non officielles indiquent que le Nova 8 SE va monter un écran OLED de 6,53 pouces et capacité de refroidissement de 120 Hz.

Et apparemment, il viendra en deux variantes, un standard et un “ Pro ”, avec des processeurs différents, même si l’un d’entre eux devrait être le HiSilicon Kirin 9000. La caméra principale quadruple sera de 64 mégapixels avec un objectif panoramique 8MP, une macro 2MP et une jauge de profondeur 2MP.

Pour le moment, nous devons attendre pour confirmer tout cela, bien que le design ne sera pas la dernière fois que nous le verrons, puisque Apple inspirera sûrement d’autres marques du secteur, comme il le fait chaque fois qu’il lance un nouveau produit.