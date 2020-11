Bien qu’ils soient visuellement très attrayants, personne dans l’industrie n’a été convaincu par le “ Retour vers le futur ” d’Apple avec les bords plats de l’iPhone 12, et pourtant sur Android, il existe déjà des fabricants qui préparent des mobiles similaires tout en critiquant ceux de Cupertino en parallèle.

Écrit par Damián García

Qu’on le veuille ou non, la vérité est que dans cette industrie des smartphones, c’est toujours Apple qui établit la norme avec tous ses mouvements, et on sait que la firme de Cupertino aime aussi le faire avec gouvernails stratégiques parfois controversés à chaque itération de leurs iPhones.

Avec l’iPhone 12, nous avons vécu l’arrivée de mobiles sans chargeur ni casque dans leur emballage de vente, des accessoires de base qui sont maintenant vendus séparément, et avec le changement, nous nous sommes demandé combien de temps il faudrait aux fabricants Android pour suivre le passage d’Apple à améliorer l’environnement et augmenter vos comptes revenus et prestations.

De son côté, Samsung a déjà déclaré étudier le changement alors que le directeur produit de Redmi n’a pas été surpris par le nouvel iPhone, et d’autres firmes telles que Huawei ont critiqué Tim Cook et son équipe pour des téléphones obsolètes et sans innovation bien que quelques jours nous ayons pris voir un fabricant imiter le retour vers le futur d’Apple avec un design à bords plats absolument pas très ergonomique et c’est pour moi la grande taupe iPhone de 2020 … Et c’était justement Huawei!

Ce serait le nouveau Huawei Nova 8 SE, ou comment copier Apple sans rougir dans la tentative

Le terminal est présenté par GizChina avec des images filtrées par Digital Chat Station de Weibo, le réseau social le plus populaire de Chine, montrant certaines des fonctionnalités qui sera le nouveau smartphone à coupure compensée de Huawei en plus de sa conception, presque tracée à l’iPhone 12 avec des bords plats et un bords marqués qui a priori on n’aime pas du tout pour le ressenti en main, même si visuellement c’est vrai qu’ils sont très attractifs.

De plus, ce n’est pas le seul aspect de Huawei Nova 8 SE qui ressemble raisonnablement aux dernières créations de Cupertino, puisque le module caméra est également similaire à celui utilisé par Apple avec quatre caméras dans ce cas et le flash LED au milieu.

En parlant de spécifications, ce ne sera pas si similaire ici à ce que nous propose Apple, avec Charge rapide de 66 W comme caractéristique clé et pas moins de deux chipsets, en plus du fait qu’il y aura bel et bien plusieurs modèles pour la même famille Nova 8.

Pour commencer, on parle de deux développements avec le même nom de code, «Jessica» et «JessicaH», qui devraient répondre à la Huawei Nova 8 et Huawei Nova 8 Pro avec affichage 120 Hz qui occupera tout le devant à l’exception d’un trou pour la caméra frontale, qui dans certains modèles pourrait être double.

Le modèle le plus performant arrivera avec le Jeu de puces HiSilicon Kirin 9000, bien que ceux qui monteront les versions les moins riches ne soient pas connus, avisant les sources que le Nova 8 SE intégrerait un double chipset pour améliorer ses performances.

Peut-être que cela répond à Kirin 9000 Stock limité En raison des limitations que Huawei a en raison du veto du gouvernement américain, un SoC qui sera également réservé en priorité au Huawei Mate40 qui constitue le plus haut rang de son catalogue.

Le Kirin 990 est probablement celui choisi pour ce Nova 8 SE qui est déjà au coin de la rue, et qu’il présentera Panneau de 6,53 pouces et technologie OLED en plus de 6400 mAh de capacité de batterie et d’un système à quatre caméras avec flash LED et polyvalence au-dessus de la moyenne… Le nouveau milieu de gamme de Huawei nous convaincra-t-il? Il faudra être vigilant …

