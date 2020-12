Petal Search peut être installé sur n’importe quel appareil Android via AppGallery et affiché dans le navigateur.

Écrit par María Veiga chez Huawei

Lorsque Huawei a reçu le bâton dur de ne pas pouvoir utiliser les services Google en raison du veto de Trump, la société a proposé créez votre propre univers. Au fil des mois, elle a renforcé ses services mobiles avec l’introduction de différents outils tels que Petal Maps, son propre système d’exploitation, HarmonyOS ou son app store, App Gallery.

Pour trouver une application dans l’univers Huawei, je devais le faire via le moteur de recherche Recherche de pétales, qui a acquis une nouvelle dimension, car il aura non seulement cette tâche, mais sera un Moteur de recherche global.

Et c’est que Petal Search ne sera plus réservé aux propres mobiles de Huawei et sera accessible à tous via son propre domaine déjà accessible. Pour le moment, ce sera via le domaine www.gopetal.com, mais comme le rapporte la firme, le le processus de migration vers www.petalsearch.com est déjà en cours et le processus devrait se terminer dans un proche avenir.

Un rival pour Google?

En ce qui concerne les moteurs de recherche, il existe aujourd’hui un roi incontesté, Google. Juste essayer de rivaliser avec lui sont des mots plus grands, mais il semble que Huawei ne s’arrête pas dans sa tentative. Pas autre chose, mais des vues élevées montrent.

Petal Search est un projet ambitieux que la société asiatique développe depuis des années, même si en 2020 elle a donné une grande impulsion. En quelques mois à peine, Petal Search est passé d’un moteur de recherche d’applications uniquement pour l’univers Huawei, à être préchargé sur des appareils avec HMS et, enfin, à être disponible pour tous les utilisateurs via un domaine.

En outre, Petal Search peut également être téléchargé en tant qu’application sur n’importe quel mobile Android via AppGallery et à l’avenir, la même chose pourrait se produire sur iOS.

Bien que vous puissiez également accéder au moteur de recherche Huawei via la version de bureau, Là, il ne sera pas optimisé ni prévu. L’entreprise a pensé Petal Search comme moteur de recherche mobile Et cela a du sens, car c’est là que réside actuellement la grande partie du trafic.

Particularités de la recherche de pétales

Sur votre page d’accueil, Petal Search rappelle à Google et à de nombreux autres moteurs de recherche. Il a une interface avec un fond blanc et une barre centrale pour rechercher n’importe quel contenu. Sa grâce et son point fort sont en les différents onglets, parmi lesquels vous pouvez rechercher un contenu spécifique dans des catégories telles que applications, achats, photos, actualités, vidéos, musique, hôtels ou vols.

Toute recherche que nous effectuerons sera adaptée aux particularités de chaque onglet, avec un forte emphase sur tous les thèmes locaux et dans tout ce qui est proche.

Un autre aspect que Huawei a souligné est la confidentialité du moteur de recherche. Par exemple, dans la section actualités, nous pouvons choisir si nous voulons nous montrer des informations en fonction de nos préférences, ou si, au contraire, on préfère qu’elle soit régie par l’immédiateté et donnez-nous les dernières nouvelles en fonction de l’emplacement.

Concernant l’actualité, il y a plusieurs aspects à souligner. Tout d’abord, Huawei a ajouté une section de filtres avancés pour rendre la recherche aussi précise que possible. Il a même ajouté un chronologie des nouvelles très pertinentes et allez pointer les mises à jour sur eux et une petite icône comme avis pour les actualités disposant d’un paywall et ne peut être lu qu’avec un abonnement au journal spécifique.

Comme nous l’avons mentionné, Petal Search est entièrement disponible sur n’importe quel appareil et nous devrons attendre un temps raisonnable pour nous aventurer dans les évaluations de son fonctionnement. Au début, cela semble une alternative à la prise en compte de Google, Une autre chose est que les utilisateurs décident de l’essayer.

Pour l’instant, Huawei a un long chemin à parcourir en termes de reconnaissance de la marque collecter déjà du trafic est concerné, puisque Google a actuellement un part de marché supérieure à 90% des utilisateurs.