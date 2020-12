Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Huawei. Le géant de la technologie ouvrira son septième magasin au Chili le 11 décembre, situé dans le Centre commercial Arauco Maipú, dans lequel les meilleurs produits technologiques de la marque et du service technique seront proposés.

Ce nouveau point de vente est situé au premier étage du centre commercial, plus précisément dans le local 339. De plus, il dispose de 109 mètres carrés, le positionnant comme le troisième plus grand magasin de marque du pays.

«Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau point de vente et d’offrir les meilleurs produits et technologies Huawei à nos clients, résidents de Maipú et des environs. Nous avons décidé de nous installer ici car il y avait une forte demande de la part des clients pour les produits Huawei dans le secteur sud-ouest de Santiago, et en tant que marque, nous avons fait un effort et avons réussi à ouvrir un nouveau magasin en 2020 “, a déclaré le directeur des ventes de Huawei CBG Chili, Juan Pablo León.

Outre le grand nombre de produits proposés par la marque, tels que les wearables, les smartphones, les notebooks et les tablettes, le magasin proposera également un service technique, qui permettra de proposer une expérience utilisateur complète.

León a également assuré qu’ils espéraient ouvrir de nouveaux magasins dans un proche avenir. “Nous avons en tête un plan d’expansion très ambitieux pour l’année prochaine, qui comprend des magasins à Santiago et dans les régions”, a-t-il déclaré.

Offres spéciales de lancement

Comme si cela ne suffisait pas, pour célébrer l’arrivée de Huawei dans la commune de Maipú, le magasin proposera des promotions spéciales sur des produits sélectionnés à partir d’aujourd’hui jusqu’au 18 décembre. Parmi ceux-ci, vous pouvez trouver des smartphones avec une réduction de près de 100000 $, tels que le HUAWEI P40 Pro ce qui ne représente que 759 990 $.

De même, des montres intelligentes sont ajoutées, telles que Montre HUAWEI FIT à 79990 $ (prix de référence de 99990 $) et HUAWEI GT 2 Latone, qui a une valeur de 199 990 $ et pendant ces jours, vous pouvez le trouver dans le magasin à un prix de vente de 119 990 $.

Pour garantir une expérience en toute sécurité, le lieu dispose également de toutes les mesures et protocoles sanitaires établis par le ministère de la Santé. En fait, la capacité maximale sera de six clients.

