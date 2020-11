Huawei parle d’HarmonyOS depuis le veto américain. Bien qu’ils aient affirmé pouvoir migrer vers ledit système d’exploitation “en quelques jours”, la maturation de ce système prend plus de temps que prévu, atterrissant d’abord sur les téléviseurs Honor, et des plans d’arrivée sur les smartphones en 2021 ont été annoncés.

Comme rapporté par Gizmochina, Mai Yumin, vice-présidente du département logiciel de Huawei, a annoncé qu’HarmonyOS arriverait en version bêta pour le Huawei Mate 40 et sa version Pro le 16 décembre. L’arrivée du nouveau système d’exploitation tant attendu après le veto américain est datée pour la première fois.

HarmonyOS Beta du 16 décembre

L’une des grandes têtes logicielles de Huawei a annoncé l’arrivée d’HarmonyOS sur le mobile. Le premier à recevoir la version bêta sera le Huawei Mate 40, le haut de gamme actuel de la société, y compris le modèle Pro. remplacer progressivement Android par HarmonyOS, le mouvement le plus pertinent au niveau logiciel qui a été vu depuis de nombreuses années sur Android.

HarmonyOS viendra remplacer Android, mais ce sera un système d’exploitation multiplateforme, pas seulement pour les téléphones mobiles

HarmonyOS est une nouvelle plate-forme, avec de nouvelles API et qui, sur papier, prendrait en charge les applications Android. Le fait de devoir se passer des services Google a accéléré le processus de transition vers ce système, qu’ils prévoient non seulement d’avoir sur les téléphones mobiles, mais aussi sur ordinateurs, téléviseurs, appareils ménagers et plus.

La feuille de route pour HarmonyOS et sa plate-forme OpenHarmony indiquait qu’en avril 2021, tous les appareils avec entre 128 Mo et 4 Go de RAM seraient pris en charge, mettant octobre 2021 comme limite pour que tous les appareils soient compatibles.

Des questions sont maintenant posées sur comment sera le processus de mise à jour, qu’adviendra-t-il des applications actuelles et comment Huawei a calculé pour effectuer une migration aussi pertinente.

