Malgré le fait que Huawei ait essayé de résister à la tempête du mieux qu’il pouvait et que ses ventes se maintiennent en Chine, le coup subi par le blocus par les États-Unis c’était assez populaire. Le géant chinois a non seulement chuté de ses ventes en Occident parce qu’il ne peut pas accéder aux services de Google, apparemment essentiels loin de la Chine et d’autres pays asiatiques, mais il a également perdu la possibilité de fabriquer plus de téléphones mobiles.

Le blocus a affecté la fabrication de ses processeurs, TSMC lui ayant fermé ses portes et ne pouvant accepter d’acheter plus de puces à MediaTek et à d’autres fournisseurs. Mais petit à petit, le géant chinois commence à se relever et reçoit désormais, sans encore confirmation officielle, une troisième bouffée d’air frais ces derniers jours. Vous pouvez désormais acheter des capteurs de caméra auprès de Sony.

Premiers écrans, puis puces 4G et maintenant caméras

La troisième bonne nouvelle, même si certaines comportent des nuances, que Huawei reçoit ces derniers jours. Le premier d’entre eux a atterri le 27 octobre. Dans ce document, nous avons appris que Samsung avait obtenu une licence pour vendre des écrans à Huawei, selon .. Une pièce maîtresse pour la fabrication de téléphones mobiles il a été débloqué pour un Huawei qui n’avait jusque-là que très peu de marge de manœuvre dans le secteur.

Seulement deux jours plus tard, le Financial Times a rapporté que Huawei pouvait accepter l’achat de processeurs d’autres sociétés, et non de sa propre fabrication, à condition qu’il soit prouvé qu’il ne s’agissait pas de processeurs dotés d’une connectivité 5G. Une demi-solution depuis laisserait Huawei sans ses puces Kirin et 5G, mais encore offrirait-il, encore une fois, le déverrouillage d’une pièce clé pour la fabrication de téléphones portables.

Huawei pourrait déjà acheter des écrans, des processeurs 4G et des capteurs de caméra

L’actualité d’aujourd’hui concerne l’acquisition de capteurs photographiques pour téléphones mobiles. Les informations arrivent de Nikkei Asia, un média technologique bien connu proche des principaux fabricants du marché. Cette nouvelle indique que les deux Sony comme Omnivision, deux des principaux fabricants de capteurs photographiques pour téléphones mobiles avec Samsung, auraient obtenu une licence des États-Unis pour vendre des composants à Huawei.

Avec ce déverrouillage, Huawei aurait déjà accès à trois composants fondamentaux pour les mobiles: écrans, processeurs n’étant toujours que 4G et capteurs pour caméras. Il reste encore un long chemin à parcourir pour que Huawei se libère complètement du blocus américain, si jamais cela se produit, mais ces trois étapes représentent sans aucun doute une bonne nouvelle pour le fabricant de l’Est.

Via | Autorité Android

