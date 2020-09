L’année dernière, le fabricant chinois Huawei présentait sur le marché le nouveau Huawei Mate 30 Pro, un smartphone vraiment puissant et surtout très agréable d’un point de vue design. Selon ce qui a émergé en ligne ces dernières heures, il semble que Huawei ait l’intention de présenter une nouvelle variante de cet appareil.

Huawei Mate 30 Pro: une nouvelle variante arrive

L’entité chinoise a dévoilé l’arrivée de ce nouveau smartphone TENAA. Plus précisément, au cours de ces heures, une nouvelle variante de cet appareil est apparue sur le portail en question et cette fois le numéro de modèle est LIO-AN00m. D’après ce qui est rapporté par l’organisme chinois, la plupart des spécifications techniques de cette variante resteront presque inchangées par rapport à la version actuelle.

Sous le capot, en fait, il battra toujours le puissant processeur HiSilicon Kirin 990 et les coupures de mémoire seront égales à 6/8/12 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage interne. Même chose du point de vue dimensionnel et d’affichage. Ce dernier, en particulier, sera un Panneau OLED avec une diagonale de 6,53 pouces et avec une résolution égale à FullHD +. Les dimensions seront donc toujours 158,1 x 73,1 x 8,8 mm.

Mais alors qu’est-ce qui va changer par rapport à la version actuelle? Selon ce qui est rapporté sur le portail chinois TENAA, le secteur de la photographie devrait légèrement évoluer. Plus précisément, la nouvelle variante du Huawei Mate 30 Pro il devrait avoir une caméra selfie légèrement plus petite que le modèle actuel. Le capteur photographique, en fait, devrait être de 16 mégapixels (alors que la version de l’année dernière dispose d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels). Pour ce qui est des caméras arrière, on sait actuellement qu’il y aura un capteur photo principal de 32 mégapixels accompagné de trois autres capteurs.

Enfin, pour clore le reste des prétendues spécifications techniques, on sait qu’il y aura une batterie de 4400 mAh et le logiciel Android 10 installé à bord.