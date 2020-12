Une enquête d’entreprise sonde l’opinion des utilisateurs à ce sujet.

Tout mauvais bâton et là où j’ai dit je dis maintenant je dis Diego. Le fait est qu’Apple a lancé son nouvel iPhone il y a quelques mois sans chargeur ni casque et, au début, tout était ridicule et des commentaires se moquant de la société Cupertino.

Maintenant, quelque temps plus tard, de fortes rumeurs commencent à traverser ça les grandes entreprises de smartphones pourraient poursuivre cette tendance dans ses futurs terminaux, comme cela s’est produit avec le absence de prise casque 3.5.

Sans aller plus loin, il y a quelques jours une fuite déjà circulait sur le réseau qui pointait Les prochains smartphones de la série S21 de Samsung Ils viendront sans chargeur ni casque, et le prochain à monter dans la voiture ça pourrait être Huawei.

Le prochain Huawei haut de gamme sans chargeur?

Selon GizmoChina, Huawei interrogerait ses utilisateurs sur le utilité d’inclure le chargeur dans la boîte du smartphone à travers diverses enquêtes. Plus précisément, l’une des questions demande «dans quelle fourchette de prix serait-il acceptable» que vos écouteurs sans fil soient expédiés sans câble de chargement gratuit. Une autre question indique directement si “la décision d’achat serait affectée par la non-inclusion de cet accessoire”.

Bien que les enquêtes n’incluent pas directement les smartphones, tout suggère que l’intérêt de connaître l’avis des utilisateurs dans ce domaine Cela impliquerait une réduction des accessoires à inclure dans l’achat d’un smartphone si le résultat est satisfaisant. Parce que? Fondamentalement parce que c’était exactement la même procédure qu’Apple a suivie pour retirer les accessoires de charge de divers de vos appareils.

Si Samsung et Huawei se lancent définitivement dans cette tendance, il ne serait pas surprenant qu’elle se propage rapidement chez tous les fabricants. On sait déjà que les bonnes choses sont difficiles à copier, mais celles qui sont préjudiciables au consommateur et au bien du business pocket toutes les marques sont couplées à la rapidité.