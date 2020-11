Bien que cela lui coûtera encore de récupérer, chez Huawei, ils n’abandonnent pas: l’entreprise développerait sa propre usine de processeurs. Initialement il ne conviendrait qu’aux SoC à faible performance et aux procédés de fabrication 28 nm; de miniaturiser ces processus afin de prendre en charge leurs dispositifs électroniques et réseau.

Le coup porté par les États-Unis à Huawei a affecté l’entreprise sur de nombreux fronts. Logiciel, distribution de ses produits, son installation et même processeurs, Huawei se voit interdire l’accès à un grand nombre de technologies qui dépendent dans une certaine mesure des États-Unis. Et, étant donné que Huawei ne fabrique pas de processeurs, l’impossibilité de ne pas embaucher TSMC, l’entreprise qui jusqu’au 15 septembre fabriquait ses puces, a fait une brèche particulière dans la viabilité de l’entreprise. Il est donc temps de se lancer dans la fabrication, c’est ce que Huawei se trouverait en train de planifier.

Huawei remplacerait TSMC en devenant un fabricant de processeurs

La marque chinoise s’est caractérisée par l’adaptation des designs ARM créant ses propres processeurs, les Huawei Kirin sont bien connus, non seulement pour être montés sur les mobiles de la marque. Cette entreprise n’a jamais eu besoin de devenir constructeur depuis qu’elle a délégué ce travail à TSMC, le plus grand fabricant mondial de. Malheureusement, le veto a ruiné l’accord entre les deux sociétés, TSMC a donc dû arrêter la fabrication de processeurs pour Huawei. Sans perspective d’utiliser ses SoC et incapable d’acheter des produits Qualcomm ou MediaTek (même si les deux sociétés ont demandé des exemptions), l’avenir de Huawei réside dans la fabrication.

La création d’une ligne de production intégrée n’est pas une tâche facile, surtout si vous souhaitez optimiser les processus de fabrication pour miniaturisez les transistors à des niveaux compatibles avec TSMC ou Samsung. Les 5 nm sont déjà une réalité en 2021 avec l’Apple A14 Bionic (fabriqué par TSMC) et le Huawei Kirin 9000 lui-même (également fabriqué par TSMC, au moins jusqu’au 15 septembre). Et concourir dans cette catégorie à partir de zéro n’est tout simplement pas faisable.

Selon le Financial Times, Huawei développe sa propre usine de processeurs pour garantir l’approvisionnement de ses produits électroniques. Initialement commencerait fin 2021 avec un processus de fabrication à 28 nm, une taille de transistor loin des exigences actuelles dans un smartphone qui, cependant, serait viable pour un équipement réseau, et encore moins besoin d’efficacité. Le plan de Huawei, toujours selon les sources consultées par le Financial Times, serait d’améliorer progressivement la fabrication tout en réduisant la taille des transistors; passant 20 nm en 2022, du moins par anticipation.

Il faudrait des années à Huawei pour développer un processus de fabrication qui lui permettrait de maintenir la concurrence dans les processeurs de smartphones

La stratégie de Huawei impliquerait un processus à long terme pour devenir 100% indépendant, comme c’est le cas avec les logiciels sur smartphones (HarmonyOS et HMS Core). Ce ne sera pas un processus simple, ni court. Et il pourrait avoir un peu de répit dans les mois à venir si les États-Unis relâchent l’interdiction de l’entreprise.

