Huawei entame sa conférence des développeurs ce jeudi avec une annonce classique. Ils présentent leur nouvelle couche de personnalisation, EMUI 11, parmi les restrictions dérivées du veto américain, se répète sur Android 10 malgré le fait qu’Android 11 ait déjà été officiellement lancé, comme ils ont pu le confirmer auprès du fabricant de Xataka.

Deux jours seulement après la présentation de la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, Huawei vise à conserver la version précédente. Il se démarque ainsi des autres fabricants chinois tels que Xiaomi, Realme ou OnePlus qui disposent déjà de certains terminaux mis à jour vers la onzième version d’Android.

EMUI 11: fonctionnalités et actualités du système

EMUI 11 est mis à jour sur les fondements de conception introduits avec EMUI 10, la version 2019. Cependant, il reçoit ses propres contributions. Parmi eux, l’inspiration de Piet Mondrian, le peintre hollandais, auteur des compositions droites reconnues dans des couleurs de base telles que le rouge, le bleu, le jaune, le blanc et le noir.

Avec ces lignes, nous pouvons choisir un design pour l’écran de verrouillage du terminal et le mode Always On, qui a un point d’animation mais aussi avec une déclaration: qu’il ne consommera pas trop de batterie.

Dans la foulée du renouvellement de l’interface Samsung, où l’interaction pour les gros appareils a été repensée, Huawei imite également certaines des nouveautés d’Android 11. Il a le possibilité de minimiser les fenêtres flottantes dans quelque chose de similaire aux ballons que Google réintroduit. De cette façon, le multitâche offre une possibilité de plus pour les moments avec plus d’activité.

La possibilité de Gérer les autorisations que nous donnons aux applications. La sécurité et la confidentialité du système d’exploitation sont améliorées, permettant à l’utilisateur de donner une autorisation – par exemple, à la caméra ou au microphone – qui n’est valable que pour un moment spécifique. De plus, l’application en question ne pourra pas accéder à ces fonctionnalités plus sensibles.

EMUI 11 introduit également la possibilité de synchroniser les sonneries avec les vibrations De l’appareil. C’est l’une des façons dont Huawei prétend mettre en œuvre la science du comportement humain pour améliorer les interactions. Un autre est les transitions système, désormais plus fluides et transversales à l’ensemble du système d’exploitation.

En ce qui concerne les appareils pliables ou pliables, Huawei inclura jusqu’à deux fenêtres flottantes au lieu d’une seule. De cette façon, cela ressemble plus à l’interface d’un ordinateur, dans lequel nous pouvons avoir plusieurs applications en cours d’exécution et disponibles en même temps.

Entre autres améliorations, Huawei introduit également des améliorations dans le transfert de fichiers avec le PC. Ainsi, l’interaction entre deux appareils sera plus rapide, notamment via le sans fil et le Wi-Fi. De manière sûre, nous pouvons également gérer les notifications et même contrôler le mobile depuis l’ordinateur.