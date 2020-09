Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Huawei a officiellement introduit HarmonyOS 2.0, la deuxième version du système d’exploitation avec laquelle l’entreprise entend promouvoir les appareils qu’elle lancera sur le marché à l’avenir. La partie la plus intéressante de l’annonce, cependant, est que la société a l’intention d’intégrer ce système d’exploitation à ses smartphones tout au long de 2021.

Richard Yu, PDG de la division grand public de Huawei, a annoncé qu’en 2021, nous pouvons voir des smartphones Huawei exécutant HarmonyOS au lieu d’Android. Cette étape, une fois matérialisée, sera un tournant pour l’entreprise chinoise. La relation avec Google – qui développe le système d’exploitation Android et les services Google Play – a été alourdie après les vetos successifs imposés par le gouvernement américain. Et bien que ce ne soit pas le seul obstacle auquel ils sont actuellement confrontés, le lancement de leur propre système d’exploitation donne à Huawei une plus grande indépendance pour l’avenir.

Le concept HarmonyOS

L’idée derrière HarmonyOS est construire un système d’exploitation qui peut fonctionner sur n’importe quel appareil, s’adaptant en tous points à son objectif. La plateforme peut donc être intégrée aux smartphones, tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, etc. L’interface utilisateur s’adaptera également dynamiquement à chacun de ces produits.

HarmonyOS, comme annoncé en 2019, sera open source (Open source). La feuille de route du projet est la suivante:

Travaillez sur les produits de moins de 128 Mo à partir de ce jeudi.

Prend en charge les produits avec entre 128 Mo et 4 Go de RAM au 21 avril 2021.

Travaillez sur des ordinateurs avec plus de 4 Go de RAM à partir d’octobre 2021.

L’idée de Huawei est d’implémenter HarmonyOS sur tous les appareils de la marque, y compris les smartphones. Pour le moment, oui, la plate-forme n’est mise en œuvre que sur les téléviseurs intelligents Huawei et Honor.

Huawei lancera ce jeudi la version bêta du SDK HarmonyOS 2.0 pour les montres intelligentes et les téléviseurs. En décembre, il publiera également une version bêta du SDK HarmonyOS pour smartphones, permettant à la communauté des développeurs d’expérimenter le nouveau système d’exploitation de Huawei.

