Il Le premier smartphone de Huawei avec son système d’exploitation HarmonyOS sera une réalité en 2021. Cela a été révélé par le responsable de la firme, Richard Yu, qui prévoit également que ce logiciel sera implémenté dans une large gamme d’appareils intelligents.

HarmonyOS a commencé à être connu il y a un peu plus d’un an, lorsque la signature a révélé ce système d’exploitation sur divers téléviseurs intelligents. C’était supposé la première avancée et la préparation d’un avenir des plus incertains en raison des restrictions constantes de la part des États-Unis, la plus sérieuse d’entre elles étant la limitation à l’établissement de relations commerciales entre Huawei et Google, rendant impossible les services Android les plus typiques. , comme le magasin d’applications Play Store, ont été inclus dans les smartphones de la maison asiatique.

Un peu plus de 12 mois plus tard, le géant chinois semble prêt à annoncer la étape définitive vers la consolidation de votre logiciel. Il ne fait cependant aucun doute que la firme devra se dissiper la semaine prochaine lors de la Huawei Developers Conference, son événement annuel axé sur le domaine du développement.

Les affaires de Huawei sont en plein essor

Avec les nombreuses inconnues posées par l’introduction d’un nouveau système d’exploitation dans le segment mobile, Huawei n’a pas encore élucider votre avenir en matière de fabrication et de distribution de composants pour vos smartphones. Les Etats-Unis mènent une véritable noyade de ressources en interdisant le commerce de sociétés clés pour la marque asiatique dans la fabrication de puces, par exemple.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), un acteur clé du secteur, réduira ses approvisionnements à l’entreprise la semaine prochaine. De même, des États-Unis, ils ont également proposé de mettre leur veto Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), dont le plus grand volume d’affaires se situe en Chine. Des actions qui laissent Huawei avec de moins en moins d’amis et la possibilité de poursuivre ses activités sans interruption.

Bien qu’HarmonyOS puisse composer une solution viable pour l’entreprise dans le domaine des logiciels, ce ne sera donc pas la clé qui ouvre toutes les portes de sa continuité. L’avenir de la technologie, malgré ses efforts, continue d’être en proie à l’incertitude.

