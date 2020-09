Lors de sa conférence annuelle des développeurs, connue sous le nom de HDC, Huawei a officiellement dévoilé une gamme de produits grand public allant au-delà de la téléphonie mobile. Parmi eux se trouvent le nouveau MateBook X et MateBook 14, deux ordinateurs portables qui intègrent de meilleurs systèmes de ventilation et des processeurs plus puissants, entre autres.

Le plus frappant des deux est sans aucun doute le MateBook X, qui Il a à peu près la taille d’un A4, pèse 1 kg et ne mesure que 13,6 millimètres d’épaisseur. Cet ordinateur portable Huawei est un peu plus petit, plus léger et plus fin que le MacBook Air, l’une des références dans ce domaine. Le châssis est également en magnésium, un métal très résistant mais plus léger que l’aluminium utilisé dans d’autres équipements.

Le MateBook X sera disponible en deux couleurs différentes: Silver Frost (gris) et Forest Green (vert). Il sera également en vente avec différents processeurs, RAM et stockage SSD. La puce la plus puissante proposée, cependant, sera le Core i7-10510U, appartenant à la dixième génération.

La chose intéressante à propos de ce processeur, cependant, est le système de dissipation thermique que Huawei y a installé. La plupart des ordinateurs équipés d’un Core i7-10510U intègrent un ventilateur pour dissiper la chaleur générée par celui-ci, mais ce n’est pas le cas du MateBook X. Pour réguler la température de l’ordinateur, Huawei utilise différentes feuilles de graphite et, en plus, se monte une charnière conductrice qui contribue également à cette fin. Cette solution permet de s’affranchir du ventilateur, d’alléger la machine et aussi de la rendre plus silencieuse. Cependant, il sera intéressant de voir l’efficacité de ce système lorsque l’équipement est soumis à des charges de travail élevées.

L’écran, en revanche, occupe 90% de l’avant, a une résolution de 3K x 2K, est capable de représenter 100% de l’espace sRGB, a une densité de pixels de 278 nits et peut atteindre jusqu’à 400 nits de luminosité. De plus, comme d’habitude sur les ordinateurs Windows de cette gamme, il s’agit d’un écran tactile.

La batterie, de Capacité de 42 Wh, promet jusqu’à 9 heures de lecture vidéo ininterrompue, 9 heures de travail de bureau ou 7,5 heures de navigation sur le Web. Ces chiffres sont cependant indicatifs, car les chiffres d’utilisation réels varieront largement en fonction des applications ouvertes, de la charge de travail du processeur et de la luminosité de l’écran, entre autres.

Huawei aussi trackpad amélioré pour ordinateur portable, qui est désormais 26% plus grand que la génération précédente et possède un retour haptique comme le MacBook Pro.Sa surface ne fait donc pas un clic mécanique, mais plutôt l’émule grâce à une série de moteurs de vibration avancés. Ce pavé tactile intègre également désormais les capteurs nécessaires à Huawei Share, la fonctionnalité qui permet aux ordinateurs Huawei d’être reliés à leurs smartphones.

La webcam est toujours cachée sous le clavier, comme dans les modèles précédents. Cependant, Huawei a amélioré le système de microphone, composé de deux récepteurs indépendants. Ceux-ci sont situés sur le bord avant et, grâce à une série d’algorithmes, ils peuvent capter les voix avec une qualité supérieure, réduisant même les niveaux d’écho.

Huawei MateBook 14, une option moins chère mais tout aussi intéressante

Avec le MateBook X, Huawei a officiellement dévoilé la prochaine génération du MateBook 14, une équipe moins chère, moins ambitieuse en technologie mais intéressante dans son segment. Celui-ci a un poids de 1,49 kilogramme, une épaisseur de 15,9 millimètres, est en aluminium et sera vendu en gris.

L’écran du MateBook 14 a une résolution de 2160 x 1440 pixels, couvre 100% de l’espace sRGB, a un aspect 3: 2 et est tactile. Le processeur qui régit la machine est un AMD Ryzen 4800HCependant, Huawei souligne qu’il peut fonctionner à un maximum de 40W (TDP), plus élevé que d’habitude dans sa gamme. Pour compenser la chaleur générée, oui, la marque chinoise a amélioré le système de ventilation. Ceux-ci promettent d’améliorer de 39% le débit d’air qui circule à l’intérieur de la machine.

La batterie, quant à elle, a une capacité de 56 Wh, ce qui se traduit par environ 10 heures de lecture vidéo, 10 heures de travail de bureau et 8,5 heures de navigation sur le Web, selon les estimations du fabricant. En ce qui concerne les ports, il monte un USB-C, une prise jack 3,5 mm, un port HDMI et deux ports USB-A 3.2.

Quand seront-ils disponibles?

Le Huawei MateBook 14 sera disponible à partir d’octobre prochain dans les versions suivantes:

Huawei MateBook 14 avec un Ryzen 5 4600H, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD: 849 euros.

Huawei MateBook 14 avec un Ryzen 5 4600H, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD: 949 euros.

Huawei MateBook 14 avec un Ryzen 7 4800H, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD: 1049 euros.

Le Huawei MateBook X, en revanche, sera commercialisé dans les versions suivantes:

Huawei MateBook X avec un Core i5, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD: 1 599 euros.

Huawei MateBook X avec un Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD: 1799 euros.

L’article Huawei renouvelle le MateBook X et le MateBook 14 avec un accent, avant tout, sur leurs performances, il a été publié dans Hypertext.