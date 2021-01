Malgré les énormes difficultés de Huawei avec certains composants électroniques en raison du veto maintenu par le gouvernement des États-Unis, le fabricant disposerait toujours de suffisamment de Kirin 9000. pour présenter deux mobiles de la gamme premium en 2021: le Huawei P50 et le Huawei Mate 50. Les deux seraient en développement.

Nous ne savons toujours pas comment sera présentée 2021, les attentes sont élevées en raison de la gravité de 2020. Dans de nombreux aspects, de la santé au social; avec certaines catastrophes particulières qui ont amené des fabricants comme Huawei à voir leur avenir compromis après le règlement des veto américains. La marque ne peut pas inclure de logiciel Google dans ses mobiles, ni fabriquer ses processeurs. Bien que oui, il semble que Huawei était clairvoyant et avait déjà rempli son entrepôt.

Les Huawei P50 et Huawei Mate 50 ne sont pas en danger

Huawei a présenté son Kirin 9000, le dernier SoC développé par la société et fabriqué en 5 nm, sans faire trop de bruit fin octobre 2020, peu de temps avant de dévoiler le Huawei Mate 40. Ce SoC était le dernier que TSMC pouvait faire avant de devoir résilier le contrat avec Huawei en raison du veto commercial américain. Nous ne savions pas combien de processeur l’entreprise aurait pu obtenir avant que TSMC ne ferme les chaînes de fabrication, mais tout semble indiquer qu’elles étaient suffisantes pour ne pas arrêter le développement de nouveaux smartphones.

Comme le souligne IT Home, citant toujours les propos d’un cadre de Huawei contacté par les médias chinois, Huawei en aurait assez de Kirin 9000 comment lancer les prochains téléphones de la gamme premium; y compris les futurs Huawei P50 et Huawei Mate 50. Bien sûr, les prochaines générations Ils ne pouvaient pas inclure un SoC plus moderne développé par Huawei lui-même puisque la société est incapable d’externaliser sa fabrication et manque d’usines de semi-conducteurs (pour l’instant).

IT Home fait également mention de ce que seront les futurs Huawei P50. En principe, ils équiperaient une charge rapide sans fil de 50 W et une charge filaire de 66 W (cela pourrait aller jusqu’à 135 W dans le Pro), ils incluraient le Kirin 9000 susmentionné, Huawei maintiendrait l’accord avec Leica dans le domaine photographique, le Huawei P50 aura un écran avec rafraîchissement à 50 Hz et le modèle Pro augmentera la fréquence à 120 Hz. En principe, ils n’équiperont pas Harmony OS 2.0 en standard.

