Huawei pourrait passer du podium à la septième position.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans les mobiles chinois

Nouvelle année nouvelle vie. 2020 a été l’une des années les plus compliquées que nous ayons vécues et c’est qu’en plus de la crise sanitaire que nous traversons, il faut ajouter une crise économique qui a touché des centaines de milliers d’entreprises, géants de la technologie inclus.

Huawei, autrefois l’une des marques de téléphones mobiles les plus importantes, est l’une des plus touchées. Dans son pays d’origine, la Chine, il parvient à maintenir le taux, mais dans les pays occidentaux, il se dégonfle. La raison principale en est l’absence de services Google sur leurs appareils, ce qui pourrait entraîner – toujours selon les experts -, que Huawei quitte le top 5 des fabricants de mobiles dans le monde en 2021.

Huawei pourrait tomber des 5 premiers fabricants mondiaux de mobiles

Selon le cabinet d’analystes Trendforce et comme le soulignent certains médias tels que Gizchina, la production de smartphones pourrait atteindre 1,36 milliard d’unités en 2021.

Ces chiffres sont fous et c’est ça signifierait une croissance de 9% par rapport à l’année dernière. Le problème sera que les ventes de certaines marques pourraient baisser par rapport à 2020.

2021 sera une danse de positions et c’est que d’une part Apple se hisserait en deuxième position grâce aux ventes du nouvel iPhone 12 et Huawei deviendrait la septième marque au monde, derrière Xiaomi, OPPO, Vivo et Transsion. De toute évidence, Samsung continuerait d’être le leader.

Malheureusement, l’absence de services Google a été un désastre pour Huawei. S’il est possible de vivre sans de tels services, Il est également vrai que de nombreux utilisateurs ne peuvent pas vivre sans applications telles que Gmail, YouTube ou Google Maps Donc, avoir un appareil Huawei n’est pas une option et tout cela malgré le fait que des appareils comme le P40, introduit au début de l’année dernière, nous sommes tombés amoureux à la fois du design, de l’appareil photo et des performances.