L’histoire est déjà bien connue. Les États-Unis ont accusé Huawei d’espionnage via des équipements pour les réseaux 5G et ont bloqué l’utilisation de ses appareils dans son propre pays. Mais en plus de cela, inclure Huawei dans sa liste d’entités signifiait la fin des affaires de Huawei avec les entreprises nord-américaines ce qui lui a fait perdre l’accès aux services Google, aux processeurs Qualcomm et bien d’autres.

Depuis lors, Huawei a résisté à la tempête avec différents lancements de téléphones mobiles sans services Google mais avec Android, et avec un OS Harmony à l’horizon proche. Cependant, il semble que la pression ait déjà été trop forte et des rumeurs ont fini par se confirmer que Honor, sa deuxième marque depuis longtemps, a quitté le nid. L’honneur a été vendu à un consortium de Shenzhen.

Honor fonctionne désormais de manière autonome

Honor est né en 2013 et c’est en 2020 qu’il a été complètement séparé de sa marque mère, Huawei. Les rumeurs sonnaient depuis le mois dernier mais elles sont finalement devenues complètement officielles. Huawei confirme que L’honneur passe à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., et devient de facto une marque totalement indépendante.

Ce consortium exclusif Honor est composé de plus de 30 agents et distributeurs de la ville qui représente le centre névralgique de la fabrication mondiale de téléphones mobiles, Shenzhen. Les chiffres officiels de cette vente n’ont pas transcendé mais on parle que ce serait environ 12 800 ou 13 000 millions d’euros.

Après ladite vente, Huawei se séparera complètement d’Honor à la fois sur le plan logistique et commercial, et il ne réserve pas non plus un pourcentage de sa participation ou il fera partie de la prise de décision de celui-ci. Huawei affirme que cette décision a été causée par les difficultés d’obtention de composants pour ses téléphones mobiles et la «pression énorme» exercée par les États-Unis.

Déclaration officielle de Huawei, publiée sur son site Web.

Honneur, désormais totalement indépendant, devrait être automatiquement libéré du veto des États-Unis et il pourra à nouveau fonctionner comme une marque de téléphone mobile conventionnelle. On verra, désormais, quelles décisions ils prendront concernant les futurs téléphones et fournisseurs. Reste à voir ce qu’il adviendra de Huawei à partir de maintenant, sa marque principale étant toujours affectée par le veto.

Plus d’informations | Huawei

Partager La famille est brisée: Huawei vend enfin Honor en raison de la “ pression énorme ” subie en raison du blocus américain