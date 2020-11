La semaine dernière, la nouvelle a été annoncée que Huawei préparerait la vente de la sous-marque Honor à un consortium dirigé par le gouvernement chinois. Maintenant, Huawei a confirmé la vente d’Honor c’est une déclaration.

Dans le communiqué, Huawei indique que sa division grand public a été “sous une énorme pression ces derniers temps”, avec un “problème de disponibilité des éléments techniques nécessaires à l’activité de téléphonie mobile. Honneur de faire partie de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, un consortium de plus de 30 agents et distributeurs de la ville de Shenzhen.

Huawei abandonne Honor

Huawei a créé sa sous-marque Honor en 2013, axé sur les terminaux les moins chers et axé sur les jeunes. Sept ans se sont écoulés depuis, et la marque distribue environ 70 millions d’unités par an, comme le partage Huawei dans sa déclaration.

Maintenant, les rumeurs qui sonnaient depuis octobre sont confirmées, et Huawei a décidé de vendre tous les actifs commerciaux d’Honor au consortium chinois Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, composé de 30 agents et distributeurs, dont le gouvernement de Shenzhen lui-même. Le montant n’a pas été divulgué, bien que les rumeurs précédentes parlaient de 100 000 millions de yuans, soit environ 12 800 millions d’euros. Une fois la vente réalisée, Huawei ne détiendra pas d’actions et ne participera à aucune gestion commerciale ou prise de décision d’honneur.

Parmi les raisons invoquées par Huawei pour vendre Honor figurent la difficulté de l’entreprise à se procurer des composants pour téléphones mobiles tels que des processeurs et la «pression énorme» générée par le veto américain. Huawei affirme que cette décision a été prise par la chaîne industrielle d’Honor pour assurer sa propre survie, après proposé par plus de 30 agents et distributeurs.

La déclaration du consortium Zhixin New Information Technology Co. Ltd

Dans la déclaration du consortium chinois Zhixin New Information Technology Co. Ltd, il est ajouté que cette décision est “la meilleure solution pour protéger les intérêts des consommateurs, distributeurs, fournisseurs, partenaires et employés, sans qu’il y ait de changement dans la direction ou la stabilité de votre équipe de direction.

