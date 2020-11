Les États-Unis ont finalement changé de président, mais nous ne savons pas si leur politique changera également en ce qui concerne Huawei Technologies Co Ltd et l’imposition de restrictions qui ont retenu l’attention du monde pour une grande partie des nouvelles technologiques, et même politiques, de 2019. Ceci, à Huawei, ils ont pris une décision drastique: vendre sa filiale de téléphonie mobile Honor pour pouvoir “ sauver ” la marque Honor et qu’il ne tombe pas en raison du changement de Huawei.

Huawei vend la filiale de smartphones Honor

Ces plans ne sont pas encore officiels, mais ont été découverts par l’agence d’information ., qui a eu «plusieurs sources ayant connaissance de la situation». Les plans de vente sont connus après l’imposition de restrictions américaines à la fourniture de produits Huawei, plans qui obligent le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde après Samsung en Corée du Sud à “se concentrer sur les téléphones haut de gamme et les entreprises à vocation commerciale”, selon des sources.

Dans cette nouvelle réalité pour Huawei, lLes téléphones mobiles de la filiale Honor n’auraient pas de place, puisqu’il s’agit de terminaux destinés au marché des smartphones économiques et milieu de gamme. La vente d’Honor se fera en espèces et comprendra presque tous ses actifs, y compris l’image de marque, les capacités de recherche et développement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ont indiqué les sources. En fait, Huawei pourrait l’annoncer dès dimanche.

Honneur pour un consortium chinois

Les téléphones d’honneur sont très populaires, et il est clair que la reconnaissance et le succès de la marque doivent être payés. Par conséquent, . note que Huawei vendra Honor pour 100000 millions de yuans, soit environ 12737 millions d’euros en échange rien de moins. Une opération de vente de haut niveau que seuls quelques-uns pourraient se permettre, dans ce cas l’acheteur Honor sera un consortium dirigé par le distributeur de téléphones mobiles Digital China et son gouvernement natal de Shenzhen.

De cette façon, Le principal distributeur d’Honor, Digital China Group Co. Ltd., deviendra l’un des deux principaux actionnaires Honor Terminal Co. Ltd., avec une participation de près de 15%, ont déclaré deux des sources. Honor Terminal est actuellement détenu à 100% par Huawei, selon les registres commerciaux.

Digital China, qui est également le partenaire de Huawei dans des entreprises telles que le cloud computing, prévoit de financer la majeure partie de l’opération avec des prêts bancaires. Au moins 3 entreprises d’investissement soutenues par le gouvernement du centre financier et technologique de Shenzhen se joindront, chacune d’entre elles faisant partie du 10% et 15% d’honneur.

Sauver l’honneur

Après la vente, Honor prévoit de conserver la majorité de son équipe de direction et ses plus de 7 000 collaborateurs, et rendre public dans les 3 ans, comme les sources l’ont souligné, qui “a demandé à ne pas être identifié en raison de limites de confidentialité.” Pour le moment, ni Honor ni Huawei, Digital China ou le gouvernement de Shenzhen n’ont fait de commentaires, nous ne pouvons donc qu’attendre de voir si la vente a réellement lieu.