En plus du gouvernement de Shenzhen, Huawei prévoit de vendre sa division de terminaux bas de gamme au consortium Digital China. La raison, de se concentrer exclusivement sur les mobiles haut de gamme.

Les restrictions imposées par les États-Unis forcent ce mouvement, malgré le fait que le gouvernement Donald Trump sera remplacé par celui du nouveau président Joe Biden, Huawei estime que les aspérités resteront en place pendant longtemps.

Huawei se concentrera sur les affaires Entreprise, comme la vente de terminaux haut de gamme. Bien sûr, sans oublier les métiers récurrents comme le cloud computing. Comme indiqué selon diverses informations et collectées par ..

L’honneur sera indépendant de Huawei

Avec cette annonce, Honneur Il se démarquera complètement de Huawei dans sa division terminaux avec une vente qui pourrait être annoncée ce dimanche. Pour l’instant, Huawei n’a pas voulu faire de déclaration pour rester prudent, car la nouvelle est de grande envergure compte tenu de l’impact qu’elle aura.

Huawei remettra à Digital China Group Co Ltd la marque d’honneur, y compris tous les actifs et l’équipement complet de R&D. Tout cela sans oublier la gestion de la supply chain qui est assemblée par tous les terminaux développés par la marque elle-même.

Groupe Chine numérique Il s’associera également à Huawei dans son activité de cloud computing. L’investissement sera effectué par au moins trois entreprises de différentes sociétés et sera approuvé par le gouvernement du centre financier et technologique de Shenzhen.

Quant à près 7000 travailleurs qui maintient la marque Honor, le but initial est que chacun garde son travail et altère le moins possible les performances pour continuer avec les objectifs imposés par la marque elle-même. Nous rappelons que la vente ne concernerait que la division des terminaux Honor.

Selon Canalys -un chercheur indépendant-, Honor offrait 26% des terminaux de Huawei. Au dernier trimestre, entre juillet et septembre, Huawei a construit un total de 51,7 millions de terminaux. Tout cela sans oublier les ventes générées par d’autres produits Honor, tels que les téléviseurs intelligents, les accessoires électroniques, les tablettes et les ordinateurs portables.

