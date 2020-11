Nous avions déjà vu des téléphones Huawei équipés de thermomètres tout au long de l’année, mais le dernier brevet du géant chinois prévoit que cette fonctionnalité sera présente dans davantage de smartphones Huawei dans les mois à venir … Vont-ils réussir?

Écrit par Damián García

La vente de son spin-off, Honor, n’allait pas lui faire oublier Huawei que dans cette industrie du mobile si vous vous arrêtez, le courant vous amène, ce qui rend presque impossible de ramer plus tard pour revenir au premier plan.

La dernière grande nouvelle du géant chinois, présentée avec le nouveau Huawei Mate 40 Porsche Design, est sans aucun doute celle qui était jusqu’à présent peu fiable dans les smartphones. fonctionnalité du thermomètre, Ce qui permettra connaître notre température corporelle directement depuis le mobile, du moins si nous avons l’un des derniers terminaux Huawei dans notre poche.

En fait, le géant chinois veut porter le thermomètre à presque toute sa gamme des smartphones, et tel que publié par des collègues de Huawei Central breveté une nouvelle solution qui réduira les coûts et cela permettra d’intégrer la fonctionnalité du thermomètre dans de nombreux autres appareils.

Huawei veut plus de mobiles avec un thermomètre intégré mais… Cela sera-t-il utile à l’avenir?

Ceci est le brevet avec code de publication CN306175428S, daté du 31 mars coïncidant avec l’expansion mondiale de la pandémie de coronavirus, et qui cite textuellement un “téléphone mobile avec une interface utilisateur graphique pour mesurer la température et afficher les résultats”.

Ce nouveau design a été accepté par le certificateur le 17 novembre, bien que nous ayons déjà vu des mobiles tels que le Honor Play 4 s’intégrer solutions de mesure de température Tout au long de l’année, quelque chose qui a également atteint le dernier fleuron de la firme avec le sceau Porsche Design et qui jusqu’à présent n’avait pas été facile en raison de la différentes températures supportées par les smartphones lors d’une utilisation intensive.

Le résumé, bien que la documentation du brevet n’ait pas révélé de détails supplémentaires, est que Les smartphones Huawei auront quelque chose de similaire à un thermomètre laser, qui permettra de scanner notre corps ou tout autre objet simplement en rapprochant le mobile ou la tablette, pour sauvegarder les informations de température obtenues en une application avec interface graphique.

C’est une fonctionnalité simple et efficace qui élargit les possibilités du smartphone en matière de quantifier nos constantes physiques et nous aider à contrôler notre santé, quelque chose que Samsung a déjà exploré à son époque avec des cardiomètres et des oxymètres de pouls dans ses smartphones plus performants que ils sont passés sans douleur ni gloire à l’arrière du Galaxy S et du Galaxy Note, pour finir plus tard dans le tiroir des oubliettes.

Nous verrons si Huawei a plus de succès avec les thermomètres, et c’est que bien qu’étant donné le moment cela semble très utile maintenant, la chose normale est que cette pandémie n’est pas venue pour rester sur le long terme et l’option perd donc de l’importance pour l’avenir … Pour moi, intégrée à des ‘wearables’ comme une smartwatch, sans aucun doute j’apprécierais d’avoir un thermomètre, un oxymètre de pouls et tous les compteurs qui veulent les monter!

