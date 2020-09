Huawei a annoncé jeudi lors de sa conférence des développeurs que son système d’exploitation HarmonyOS fonctionnera sur les téléphones dès l’année prochaine.

Harmony fonctionnera sur une variété d’appareils, y compris des montres intelligentes, des téléviseurs et des systèmes d’infodivertissement automobile.

Harmony va remplacer Android sur les appareils Huawei à l’avenir, donnant à Huawei plus d’indépendance par rapport aux entreprises américaines comme Google. Huawei n’a toujours pas le droit de travailler avec des entreprises américaines qui fournissent du matériel et des logiciels pour les smartphones et autres appareils.

HarmonyOS semble être l’équivalent du système d’exploitation Fuchsia de Google, un système d’exploitation qui devrait remplacer Android à l’avenir.

Ce n’est peut-être pas parfaitement clair, mais les jours d’Android sont comptés. Google a déjà un système d’exploitation de remplacement en développement, le Fuchsia OS qui a commencé à apparaître dans des fuites il y a quelques années. Google a confirmé Fuchsia, s’abstenant de dire que Fuchsia remplacera Android à l’avenir. Le nouveau système d’exploitation offrirait à Google plus de contrôle sur les mises à jour logicielles, qui continuent d’être la pire chose dans toute l’expérience Android. Fuchsia fonctionnera sur une variété d’appareils, des gadgets et haut-parleurs intelligents aux téléphones et ordinateurs portables, et offrira des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité améliorées. Les applications Android seront compatibles avec le nouveau système d’exploitation, la transition devrait donc être relativement simple. En plus de cela, Google offre déjà aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour coder une application une fois, puis la distribuer sur plusieurs plates-formes, notamment Android, iPhone et probablement Fuchsia. C’est l’essentiel de ce que les fuites de Fuchsia ont dit ces dernières années, et c’est une excellente idée.

Il n’y a aucune garantie que Google utilisera Fuchsia sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables au lieu d’Android et Chrome, ni que cela se produira de sitôt. Mais c’est l’avenir que Google devrait viser. Avant de voir quoi que ce soit, nous verrons Huawei «tuer» Android avec un système d’exploitation qui ressemble beaucoup à Fuchsia. Et Huawei pourrait être pressé de le faire en raison des divers problèmes auxquels il a dû faire face depuis que le gouvernement américain a interdit au géant chinois de la technologie de faire des affaires avec à peu près n’importe quelle entreprise de l’Ouest.

Lorsque Huawei a dévoilé son système d’exploitation HarmonyOS l’année dernière, il était clair que la société préparait des plans pour remplacer Android. Huawei travaille sur le projet depuis des années, selon des rapports à l’époque, mais sa situation difficile avec Android l’a peut-être convaincu d’accélérer le développement.

Fonctionnalités principales de Huawei HarmonyOS 2.0 de la keynote du logiciel de conférence des développeurs Huawei. Source de l’image: Huawei

Huawei s’est retrouvé l’an dernier incapable de lancer de nouveaux téléphones Android fonctionnant avec l’expérience Android attendue par les acheteurs en dehors de la Chine. L’interdiction l’a empêché de charger toutes les applications Google qui font partie d’Android, et Huawei a dû créer sa propre boutique d’applications et trouver des remplaçants pour toutes les autres applications Android populaires créées par Google. Ce n’est pas un problème pour le marché chinois, où Google n’est pas présent. Mais Huawei a enregistré de fortes ventes dans d’autres régions du monde, y compris en Europe, où les utilisateurs s’attendent à avoir des applications Google sur leurs téléphones.

Tous les nouveaux combinés Android de Huawei sont basés sur Android, Huawei fournissant les services mobiles Huawei (HME) au lieu de Google. Cela signifie toujours que Huawei s’appuie sur Android de Google pour alimenter ses téléphones. Et cela explique pourquoi Huawei voudrait s’éloigner d’Android à l’avenir et le remplacer par un système d’exploitation qu’il peut entièrement contrôler.

Le PDG de Huawei, Richard Yu, a annoncé lors de la conférence des développeurs de la société en septembre 2020 que HarmonyOS fonctionnera sur les smartphones dès l’année prochaine. Source de l’image: Huawei

Le PDG de Huawei, Richard Yu, a pris la parole lors de la conférence des développeurs de la société à Shenzen jeudi pour annoncer le SDK HarmonyOS 2.0. Le nouveau système d’exploitation sera disponible en version bêta pour les développeurs cette semaine et fonctionnera sur une variété d’appareils, y compris des montres intelligentes, des téléviseurs et des voitures. Mais l’exécutif a confirmé qu’HarmonyOS prendrait en charge les smartphones à partir de décembre.

Les premiers téléphones Huawei à exécuter HarmonyOS pourraient tomber l’année prochaine, a confirmé l’exécutif, sans fournir de détails sur ce à quoi s’attendre de ces appareils. Mais l’HarmonyOS de Huawei sera l’équivalent du Fuchsia de Google. Le système d’exploitation fonctionnera sur n’importe quel appareil, quelle que soit la taille de l’écran et offrira le même ensemble de fonctionnalités et d’expériences. Et il est essentiel pour Huawei de commencer à déployer HarmonyOS sur les smartphones dès que possible.

HarmonyOS fonctionnera sur une variété d’appareils, s’adaptant automatiquement à n’importe quel type d’écran pour offrir la même expérience utilisateur. Source de l’image: Huawei

Contrairement à Google, Huawei remplacera Android pour des raisons entièrement différentes. Mais bien que Google se permette de se préparer à une transition en douceur d’Android vers Fuchsia, on ne sait pas à quel point il sera pratique pour les utilisateurs de téléphones Huawei de passer à HarmonyOS. Dans tous les cas, HarmonyOS pourrait nous offrir le premier aperçu d’un système d’exploitation destiné à fonctionner sur plusieurs appareils. C’est quelque chose qu’aucun des autres acteurs de l’entreprise n’a été en mesure de réaliser, bien qu’Apple se soit le plus proche d’un tel environnement avec sa convergence iOS-macOS.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.