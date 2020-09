La Huawei Watch GT 2 Pro est la dernière montre intelligente de la société, et elle vise à apporter une grande partie de ce qui rend ses autres appareils bons dans un corps conçu pour avoir un aspect haut de gamme sur votre poignet.

Conçue pour offrir un look haut de gamme avec un corps en titane et un design élégant, la montre est également conçue pour les activités de plein air avec de nouveaux modes sportifs, un GPS intégré et une variété d’autres améliorations.

Une nouvelle fonctionnalité est même conçue pour vous assurer de ne pas vous perdre dans une forêt, même lorsque vous avez perdu votre connexion mobile. La montre surveillera la façon dont vous êtes venu en utilisant les fonctions GPS et s’assurera que vous êtes en mesure de suivre votre chemin de retour.

Vous avez l’impression d’avoir déjà entendu parler de ces fonctionnalités? Vous l’avez peut-être fait sur la toute nouvelle montre Honor Watch GS Pro, qui a un ensemble de fonctionnalités remarquablement similaire mais a un design différent et est faite par la marque sœur de Huawei.

La Huawei Watch GT 2 Pro est livrée avec plus de 100 modes d’entraînement, y compris des activités standard comme la course à pied, le vélo et la marche.

Les nouveaux modes un peu plus de niche incluent le suivi pour le ski ainsi qu’un moyen de surveiller votre swing de golf sous un mode appelé Driving Range. Vous pouvez surveiller votre vitesse de swing et votre tempo en utilisant cette fonction sur la montre.

Le corps de la montre est en titane, tandis que l’arrière qui touche votre poignet est en céramique.

Vous aurez le choix entre un design Sport ou Classique, qui dicte essentiellement le groupe que vous obtiendrez dans la boîte. Si vous optez pour le sport, vous n’obtiendrez qu’un bracelet en silicone, tandis que la montre Classic est livrée avec cela ainsi qu’une option en cuir.

Huawei estime que la montre durera environ deux semaines à partir d’une seule charge, mais si vous utilisez beaucoup de fonctionnalités de remise en forme, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit moins long.

Il est également livré avec des capacités de charge sans fil vous permettant de le poser sur un chargeur sans fil Qi ou un téléphone avec charge sans fil inversée pour pouvoir à nouveau pomper l’appareil.

Huawei n’a pas encore annoncé le prix ou la date de sortie de la Watch GT 2 Pro, mais nous espérons en savoir plus à ce sujet dans les prochains instants lors de la conférence de presse de la société actuellement en cours.

En attendant, assurez-vous de lire notre examen pratique de Huawei Watch GT 2 Pro que vous pouvez trouver ci-dessous.