Au cas où il y aurait peu de nouvelles que Huawei a présentées tout au long de la journée, la marque chinoise a également a annoncé une nouvelle smartwatch connue sous le nom de Huawei Watch GT 2 Pro. Cette nouvelle version, comme son nom l’indique, place les utilisateurs les plus exigeants à l’épicentre tant en termes d’esthétique que de sport.

Boîtier de montre Il est en titane, le dos en céramique et le cristal est en saphir. Ces trois matières, en plus de transmettre une meilleure sensation au poignet, promettent une plus grande résistance en cas de choc. La marque commercialisera cette montre avec deux bracelets différents: un en cuir, conçu pour un usage quotidien, et un sportif.

La Huawei Watch GT 2 Pro surveille plus de 100 activités physiques

La montre peut surveiller plus de 100 activités physiques différentes, qui incluent des sports comme le golf ou le ski. Il dispose également d’une connectivité GPS pour surveiller avec précision les itinéraires que nous empruntons, d’un capteur de fréquence cardiaque amélioré en précision par rapport aux autres modèles et, en plus, il permet de surveiller le niveau de SpO2, la saturation en oxygène dans le sang.

Si le propriétaire se perd lors d’une randonnée, d’un vélo ou d’autres activités sportives de plein air, la montre pourra vous guider vers le point de départ de la formation même si elle manque de connectivité internet. Pour ce faire, utilisez simplement les coordonnées que le GPS recueille pendant l’entraînement. L’horloge, par contre, vous permet également de savoir quand il se lève, quand il fait noir ou si une tempête arrive.

En matière d’autonomie, La Huawei Watch GT 2 Pro promet environ 30 heures d’utilisation avec le GPS activé, 14 jours d’autonomie avec une utilisation standard et jusqu’à 24 heures si la musique est jouée en continu.. Quand il est temps de le charger, placez-le simplement sur le chargeur inclus dans la boîte. Il peut également être rechargé avec n’importe quel tapis de chargement sans fil compatible avec la norme Qi ou via le système de charge inversée présent dans les téléphones Huawei.

Cette nouvelle montre Huawei peut être acheté en Europe à partir de septembre. La variante avec le bracelet sport sera vendue 329 euros, tandis que la version classique, avec un bracelet en cuir, se vendra 349 euros.

