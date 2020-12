Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Depuis près d’une décennie, les montres intelligentes ont évolué au point de devenir un appareil incontournable pour les gens. Loin de servir uniquement à voir l’heure, ces appareils permettent aujourd’hui de rester connectés et de vérifier les indicateurs de santé, et sont le compagnon idéal pour le sport, entre autres.

Huawei est l’une des entreprises qui a surpris par la smartwatch qu’elle a présentée ces derniers mois. Sa sortie la plus récente était le Montre HUAWEI GT 2 Pro, qui, en plus d’être une œuvre d’art en termes de design, est un équipement ultra-résistant idéal pour les sports extrêmes ou les aventures en plein air.

Une montre ultra résistante

Le nouveau Montre HUAWEI GT 2 Pro Il a été conçu pour résister à une variété de scénarios, qu’il s’agisse de faire des exercices à la maison ou à l’extérieur, une pratique de golf ou même une escalade en montagne. Peu importe l’emplacement, le matériau de cet appareil intelligent est conçu pour durer et est considéré comme la montre tout-terrain de la marque.

Commençons par sa partie avant. Le visage de Montre HUAWEI GT 2 Pro Il est fait de verre saphir, qui a un extérieur texturé, résistant à l’usure et résistant aux rayures, même lors de la pratique de sports à l’extérieur, car le cadre de la montre est en titane.

De plus, le Montre HUAWEI GT 2 Pro c’est une montre intelligente très confortable à utiliser. Contrairement aux modèles précédents de la marque, cela comprend un cadre sans lunette qui génère une expérience beaucoup plus immersive sur l’écran AMOLED de 1,39 “, donc peu importe les conditions de lumière naturelle dans lesquelles cette montre est utilisée, il fournira toujours une grande qualité et une luminosité automatique.

Performance professionnelle et surveillance

Pour compléter la performance sportive et la surveillance de la santé, Montre HUAWEI GT 2 Pro offre 100 modes d’exercice. Contrairement au reste du Regarder la série GT, de nouveaux modes sportifs ont été inclus, comme le ski, le ski de fond, le snowboard et le golf sur un practice.

De plus, cet équipement fournit la fonction de détection automatique d’exercice pour six modes d’activité physique, un entraîneur personnel virtuel pour offrir une expérience dynamique et guidée par un professionnel à tout moment de la journée.

Un autre point à souligner est son autonomie, car le Montre HUAWEI GT 2 Pro promet jusqu’à deux semaines d’utilisation continue, qui s’ajoute à une charge rapide et sans fil. Avec cette montre, vous pouvez gravir la colline qui dure quelques jours et oublier la charge de la batterie.

Design pour tous les styles

Huawei sait que chaque utilisateur a un style différent, de sorte que cette smartwatch propose plus de 200 options de cadrans de montre. Celles-ci lui permettent de s’adapter à un contexte de travail, de sport ou plus ludique.

De plus, avec la technologie Huawei Partager OneHop les images peuvent être transférées à partir de la galerie de photos d’un smartphone, ce qui vous permet d’aller plus loin dans la personnalisation de votre smartwatch.

Et pour ceux qui préparent une excursion à venir, il y a la possibilité de choisir différents paramètres qui montrent les heures des marées, des constellations et même des phases lunaires.

Il Montre HUAWEI GT 2 Pro Il a un prix de référence de 299 990 $, mais pendant cette campagne de Noël et jusqu’au 31 décembre, il peut être acheté au HUAWEI Store pour un prix spécial de 274 990 $.

