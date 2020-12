Après avoir été disponible sur les mobiles Huawei, puis atterri sur le reste d’Android sur lequel le magasin de l’entreprise est installé, Petal Search élargit ses horizons à iPhone, iPad et tout appareil ayant accès à un navigateur Web, ordinateurs inclus. Pour le moment, le moteur de recherche est adapté aux écrans mobiles et offre presque les mêmes fonctions qu’une application.

La concurrence des moteurs de recherche existe malgré le fait que Google ait presque monopolisé ces types de services. Et Huawei a montré qu’il faisait beaucoup d’efforts pour essayer de rattraper son retard car, en raison de son incapacité à accéder aux services de Google, il devait développer ses propres alternatives. Petal Search a commencé son voyage en 2020 en tant que petit moteur de recherche. Et l’année se termine en devenant une fenêtre pour localiser tout type d’information. Même depuis l’iPhone.

Gopetal.com et Petalsearch.com, le nouveau moteur de recherche de Huawei

Apporter Petal Search à presque tous les appareils mobiles, même Apple, permet à la majorité des utilisateurs de accéder à un moteur de recherche autre que Google et avec tout le pouvoir de trouver n’importe quoi. Huawei propose plus de 200 catégories de recherche adaptées aux résultats riches; sous forme de carte, possibilité d’approfondir les informations et avec accent notable sur les problèmes locaux.

Les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent utiliser Petal Search n’ont qu’à entrer l’adresse gopetal.com dans Safari (ou un autre navigateur qu’ils ont installé). Huawei a adapté l’interface aux écrans mobiles offrant le mode sombre si iOS est configuré de cette façon (pour les navigateurs de bureau, vous devez attendre l’activation de petalsearch.com).

En termes de fonctionnalités, Petal Search sur iOS propose quasiment les mêmes que sur les mobiles Huawei sauf pour l’installation d’applications Android: il permet la recherche, télécharger des images, planifier des voyages, localiser des spectacles, ouvre des nouvelles et des options infinies. Le tout sans rien installer puisqu’il suffit d’accéder à l’URL susmentionnée depuis un navigateur.

Petal Search quitte l’exclusivité d’Android après avoir obtenu des chiffres courant 2020 plus qu’estimables. Comme l’a confirmé Huawei, Petal Search a atteint 7 millions d’utilisateurs mensuels actifs avec 50 millions cumulés (les deux chiffres sont mondiaux et datent de novembre 2020). Huawei s’attend à 30 millions d’utilisateurs mensuels actifs, et 50 millions cumulés, d’ici la fin de 2021 (chiffres mondiaux). L’extension de Petal Search au navigateur est l’une des clés pour y parvenir.

