Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans l’un des State of Play 2020, le développeur Enhance Experience a dévoilé HUMANITY, un nouveau titre qui viendrait sur PlayStation 4 et fournirait un support pour le PlayStation VR. Le jeu avait une sortie prévue pour 2020, mais à l’approche des dernières semaines de l’année, les fans craignaient qu’il ne fasse ses débuts plus tard que prévu et le retard a récemment été officialisé.

Enhance Experience a été reconnu après avoir sorti Tetris Effect à l’origine pour PlayStation 4 et PlayStation VR, un titre basé sur la franchise légendaire de puzzle, mais avec une touche intéressante qui fait appel aux sens. Le nouveau projet du studio est HUMANITY, qui est développé en collaboration avec le développeur Yugo Nakamura, le studio de design japonais THA et Enhance Experience, nous vous rappelons que cette dernière étude, comme Resonair et Synesthesia Lab, a été fondée par Tetsuya Mizuguchi, le créateur de Rez, qui a récemment fêté son anniversaire.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Tetris Effect: Connected est maintenant disponible sur Xbox One et arrivera sur Steam l’année prochaine.

Vous devrez attendre plus longtemps pour pouvoir jouer à HUMANITY

Le titre devait faire ses débuts à un moment donné en 2020, mais grâce aux réseaux sociaux du jeu et à Enhance Experience, il a été signalé que le titre avait subi un retard et ne ferait plus ses débuts en 2020, ce qui a été considéré comme prenant en compte le fait que nous l’étions déjà. dans les derniers jours de l’année.

«2020 a été un tournant inattendu pour HUMANITY. Mais 2021 est notre année », ont commenté les game managers. Les raisons du retard ne sont pas précisées, mais c’est peut-être une décision qui a été prise en raison de l’impact de la pandémie sur le développement du jeu. Yugo Nakamura a ajouté que le titre est toujours en cours de développement, en particulier par essais et erreurs, pour l’améliorer.

Jusqu’à présent, à en juger par le matériel présenté par Enhance Experience sur l’HUMANITÉ, il sera nécessaire de contrôler les gens pour les diriger là où nous voulons qu’ils atteignent des niveaux complets. Le défi augmentera aux plus hauts niveaux, car vous pouvez même voir des plates-formes qui motivent les gens.

2020 a pris une tournure inattendue pour l’humanité. Mais 2021 est notre année. Bonnes vacances, restez en sécurité et à l’année prochaine. 🚶🏾‍♀️🚶🏼🚶🏻🚶🏿‍♂️🚶🏿‍♀️

🚶🏽🚶🏾🚶🏼‍♀️🚶🏾‍♂️🚶🏼‍♂️

🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️🚶‍♀️🚶🏿🚶🏽‍♂️https: //t.co/veeQP2Ks0A#humanitygame pic.twitter.com/LLbQR2cTlo – HUMANITY (@HumanityGame) 17 décembre 2020

Comment prenez-vous cette nouvelle? Attendez-vous ce titre? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de Enhance Experience pour vous dire que son fondateur, Tetsuya Mizuguchi a récemment confirmé qu’il travaillait déjà sur un nouveau projet lié à la synesthésie.

HUMANITY n’a pas encore de date de sortie, mais devrait maintenant être disponible dans le courant de 2021 pour PlayStation 4 avec le support PlayStation VR.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source