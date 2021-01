Il existe de nombreuses applications pour réaliser des vidéos time-lapse, au point qu’aujourd’hui il est courant que ce mode soit inclus dans l’application caméra. HyperZoom est une application spécialisée dans vues accélérées avec zoom.

En d’autres termes, alors que les applications d’enregistrement vidéo en accéléré (parfois appelées simplement “accéléré”) impliquent de laisser la caméra immobile et de laisser “le monde” bouger, HyperZoom se spécialise dans le contraire: laissez-le rester tout immobile et déplacer la caméra, pour zoomer.

Effets de zoom avec timelapse

HyperZoom est une application sous le même concept que tout autre timelapse: prenez des photos à chaque intervalle de temps, puis assemblez-les pour créer une vidéo. La seule différence est que cette application se spécialise dans prendre des vidéos en accéléré avec zoom, un effet que vous avez sûrement déjà vu dans les films et les publicités.

Il s’agit principalement d’une application timelapse, mais avec quelques ajustements qui la rendent plus adaptée à ce type de vidéo, en plus d’inclure stabilisation vidéo Cela n’est pas nécessaire dans les vues accélérées normales, qui supposent que la caméra a été maintenue complètement immobile pendant l’enregistrement.

L’utilisation de l’application est simple, même si la création d’une bonne vidéo nécessite une certaine pratique. En gros, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’appareil photo démarre prendre des photos à chaque intervalle automatiquement, vous devez donc synchroniser et faire le mouvement de la caméra avec précision, si vous voulez une bonne vidéo.

En pratique, cela signifie appuyer sur le déclencheur et avancer avec le mobile en essayant de l’objectif le plus centré possible, tout en prenant des photos. L’application vous permet de choisir entre un certain nombre d’instantanés et l’intervalle entre eux, avec plus d’options disponibles pour les utilisateurs qui paient pour la version Pro.

Les autres paramètres disponibles sont le rapport hauteur / largeur et le type de mise au point, mais sinon, l’application n’a pas beaucoup de science: tirer et bouger avec précision. C’est difficile au début, même si après quelques tentatives, vous commencez à comprendre.

Ce que vous voulez enregistrer avec l’application dépend entièrement de votre créativité, être capable de exporter la vidéo résultante vers d’autres applicationsAprès avoir configuré le nombre de boucles créées à partir de la vidéo, l’application génère une boucle infinie de zoom avant et arrière. La version gratuite est entièrement fonctionnelle, même si elle comprend un filigrane et que toutes les options de configuration ne sont pas disponibles.

HyperZoom

Développeur: n4noTéléchargez-le sur: Jeu de GooglePrix: LibreCatégorie: La photographie