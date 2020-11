Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Petit à petit, nous approchons de la fin de cette année. La semaine 47 de 2020 est passée et a laissé des résultats intéressants sur le marché du jeu vidéo au Japon. Au cours de cette semaine, il y a eu plusieurs sorties importantes et il y a eu quelques surprises, car une livraison de l’univers de The Legend of Zelda n’a pas réussi à conquérir le haut de la liste des ventes et Nintendo Switch a démontré pourquoi il est le roi du Japon.

Famitsu (via Gematsu) a publié la liste des ventes au Japon de la semaine dernière, qui s’est déroulée du 16 novembre au 22 novembre. La chose la plus frappante pour les fans de l’Ouest est que Hyrule Warriors: Age of Calamity, le nouvel opus qui combine les jeux musou de Koei Tecmo et l’univers de The Legend of Zelda, a fait ses débuts avec de fortes ventes, mais pas assez pour atteindre le premier Échoppe de marché.

Le titre Nintendo et Koei Tecmo a vendu 173215 unités, mais a été largement dépassé par le jeu Nintendo Switch Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Qui a vendu 345697 unités au format physique et est essentiellement un titre de mécanique de jeu. Très similaire au Monopoly, les joueurs doivent acquérir des propriétés tout en voyageant sur le plateau en train, bateau, avion et autres moyens.

Il est important de dire que Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! fait ses débuts 1 jour avant Hyrule Warriors: Age of Calamity, même si la distance en nombre d’unités vendues était telle que le titre de Koei Tecmo aurait à peine atteint Momotaro Dentetsu même s’ils avaient fait leurs débuts le même jour.

Pour mettre les choses en contexte, nous vous disons que dans ses semaines respectives de sortie, The Legend of Zelda: Link’s Awakening s’est vendu à 141 375 exemplaires; Pikmin 3 Deluxe, 171 349; Personne 5 Royal, 201 448; Super Mario 3D All-Stars, 210 136; Ghost of Tsushima, 212 915; Remake de Final Fantasy VII, 702 853; Pokémon Sword & Shield, 1 364 544, et Animal Crossing: New Horizons, 1 880 625.

Une autre première qui l’a fait apparaître dans la liste des 10 jeux les plus vendus la semaine dernière était Fortnite: The Last Laugh Bundle.

La Nintendo Switch a retrouvé son trône au Japon

En ce qui concerne les consoles, il est frappant que la Nintendo Switch se soit rétablie après avoir perdu la première place au profit de la PlayStation 5 après plusieurs mois à occuper cette position de premier leader au Japon. En fait, la semaine dernière a été exceptionnelle pour la console, car seul le modèle original a vendu 151092 unités, donc s’il s’était vendu la semaine de la première de la PlayStation 5, il aurait conservé la couronne, compte tenu du fait que la console la plus vendue , la PlayStation 5, s’est vendue à un peu plus de 100 000 unités. Au total, la famille Nintendo Switch a vendu près de 180000 consoles la semaine dernière et ensemble, elles ont déjà vendu plus de 16,2 millions d’unités au Japon.

Comme vous pouvez le constater, les ventes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S se sont dégonflées 1 semaine après leur ouverture. Il est important de mentionner que ces performances peuvent être dues à une alimentation insuffisante des consoles. Ce qui est curieux, c’est que la New Nintendo 3DS LL a vendu le même nombre d’unités que la semaine précédente.

Nous vous laissons les listes ci-dessous.

Ventes de logiciels

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 345697 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 173215 Animal Crossing: New Horizons – 37290 Ring Fit Adventure – 36069 Fortnite: The Last Laugh Bundle (Nntendo Switch) – 31267 Call of Duty: Black Ops Cold War – 25.208 Pikmin 3 Deluxe – 24201 Mario Kart 8 Deluxe – 13568 Super Mario Party – 12859 Épée et bouclier Pokémon + Pass d’extension – 11,464

Vente de matériel

Nintendo Switch – 151092 PlayStation 5 – 32335 Nintendo Switch Lite – 28051 PlayStation 5 Digital Edition – 10 556 Xbox Series X – 3026 PlayStation 4 – 2691 Xbox Series S – 658 New Nintendo 2DS LL – 565 PlayStation 4 Pro – 76 New Nintendo 3DS LL – 23 Xbox One X – 17 Xbox One S – 12

Vous attendiez-vous à ce que Hyrule Warriors: Age of Calamity fasse ses débuts à la deuxième place? Que pensez-vous des performances de la Nintendo Switch? Dites le nous dans les commentaires.

Guerriers Hyrule; Age of Calamity a fait ses débuts le 20 novembre et n’est disponible que sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

