Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Il est maintenant disponible sur Nintendo Switch, nous n’avons donc aucune excuse pour savoir ce qui s’est passé 100 ans avant le début de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ainsi, ce titre représente une nouvelle collaboration entre Big N et Koei Tecmo, et maintenant Yosuke Hayashi (producteur du jeu), Ryouta matsushita (directeur du jeu) et Eiji Aonuma (producteur de la saga Zelda) se sont exprimés dans un nouveau entrevue fait par le Magazine japonais Famitsu dans lequel ils ont révélé quelques secrets de développement, comme comment l’idée de faire de ce titre une réalité est née.

Secrets of Hyrule Warriors: Age of Cataclysm de la part des responsables

Pourquoi avez-vous décidé de créer une suite de Hyrule Warriors inspirée de Breath of the Wild? Aonuma: L’idée est venue du réalisateur de Breath of the Wild Hidemaro Fujibayashi et du directeur artistique Satoru Takizawa. Quand ils ont proposé “The Great Cataclysm” comme point focal d’un jeu de musou, j’étais très intéressé par l’idée, mais je me suis demandé s’il y aurait des difficultés à mettre l’histoire en place. À partir de là, nous avons discuté de la façon dont les choses se passeraient, et les deux avaient déjà des projets en tête. Motivé par le sérieux de l’approche de Fujibayashi et de Takizawa, j’ai décidé de consulter le producteur de Hyrule Warriors Yosuke Hayashi. Nous étions tellement dévoués au projet que nous avons fini par imposer quelques détails dans l’histoire et dans la section artistique. Je crains que cela n’ait rendu tout un peu plus difficile pour Koei Tecmo, mais ils ont réussi à y faire face dans cette collaboration et ont vraiment brodé leur conception du “Grand Cataclysme” de Breath of the Wild. Hayashi: Cela me ramène au début du projet. Du côté de Koei Tecmo, nous avons souvent discuté de ce à quoi un nouveau Hyrule Warriors pourrait ressembler si l’occasion se présentait. Alors Aonuma nous a consultés et toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Les jeux du genre musou sont connus pour leur énorme liste de stars jouables, mais nous avons estimé que ce titre était une excellente occasion de montrer une direction différente dans la série. Matsushita: J’ai aussi senti qu’ils nous donnaient la meilleure ambiance possible. Il criait à devenir un musou où vous incarnez Link, pour participer au combat féroce de Calamity qui a eu lieu il y a 100 ans. Il était très important de conserver nos rôles de développeurs, mais tout le personnel était également fans de Breath of the Wild. Donc, au lieu de se sentir sous pression, je pense que l’équipe s’est sentie responsable de faire quelque chose qui mériterait le droit d’exister dans le monde de Breath of the Wild. Beaucoup ont débattu avec passion de Breath of the Wild à huis clos.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm présente de nombreux personnages tels qu’ils étaient il y a 100 ans. Vos créations et personnalités étaient-elles déjà établies depuis Breath of the Wild? Aonuma: Nous avons créé les personnalités de différents personnages et la relation qu’ils ont eue avec Link lors du développement de Breath of the Wild. Cependant, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe musou pour les développer dans ce jeu. C’est aussi le cas de Prunia, qui vieillit d’une manière un peu étrange. J’ai senti que dans ce jeu, nous lui avions donné l’opportunité de briller en tant que personnage. Matsushita: Je suis heureux que chez Koei Tecmo, nous ayons pu proposer les designs d’Impa, Prunia et Rotver. Tous les personnages avaient un arrière-plan riche dispersé dans Breath of the Wild, nous avons donc utilisé ces indices pour correspondre à l’équipement de Zelda et pour établir l’apparence des personnages. C’est ainsi que nous avons créé leurs formes il y a 100 ans. J’ai ressenti la même chose que Link ressentait lors de la récupération de ses souvenirs dans certains points spécifiques de la carte.

Il y a des extraits d’histoire d’il y a 100 ans. Aviez-vous déjà un concept pour l’histoire d’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm? Voir également Aonuma: Il y a des souvenirs et des vestiges dans Breath of the Wild, qui témoignent de la bataille qui a eu lieu il y a longtemps. Ces vestiges sont placés dans le monde entier pour détailler des histoires et des décors. Ce jeu prend ces points et les étend encore plus. Matsushita: Dans Breath of the Wild, nous n’avons rencontré les quatre champions que pendant très peu de temps et le jeu a quand même pu détailler en profondeur le type de personnages qu’ils étaient et le type de relations qu’ils entretenaient. Pour cette raison, même lors du brainstorming pour ce jeu et en consultant l’équipe de Zelda, l’équipe de production s’est sentie libre de partager des idées, telles que ce que Mipha et Daruk devraient dire ou faire à un moment donné.

Y avait-il une exigence d’Aonuma que vous deviez inclure oui ou oui? Aonuma: Le degré de connaissance de l’équipe d’Hyrule Warriors sur The Legend of Zelda leur a permis d’être convaincu qu’ils allaient créer un jeu aussi solide que le premier titre. Pour cette raison, je ne leur ai pas demandé de faire quoi que ce soit de spécifique. Et encore une fois, j’ai été extrêmement surpris par le résultat. Matsushita: Merci beaucoup. Le seul principe de base qui nous est demandé est que nous offrons aux joueurs une nouvelle expérience qu’ils ne peuvent trouver dans aucune autre. Nous étions heureux qu’ils nous aient fait remarquer cela, mais je pense que cela nous a aussi mis un peu tendus. Avec cette puissante signature d’approbation sur nos épaules, nous avons tout fait pour créer une nouvelle expérience musou pour les fans de Zelda, ce qui n’a été possible que dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

