Hyrule Warriors: Age of Cataclysm est maintenant disponible sur Nintendo Switch. La suite du titre Wii U qui donne son nom à cette nouvelle franchise vient avec la grande incitation de revisiter les vastes et passionnantes terres d’Hyrule, telles qu’elles ont été décrites dans le dernier The Legend of Zelda: Breath of the Wild. C’est son plus grand atout, mais aussi sa principale pierre d’achoppement.

Et est-ce que The Legend of Zelda: Breath of the Wild a marqué un avant et un après dans une saga dont l’apparition et le développement ont déjà marqué un avant et un après, et c’est une lacune qui ne peut être comblée par un meurtre comme Hyrule Warriors : L’ère du cataclysme, aussi réussie soit-elle, vaut la redondance. Et les critiques ne le traitent pas mal, bien au contraire.

Nous acceptons donc le poulpe pour égayer l’attente de la suite authentique de Breath of the Wild. Autrement dit, nous acceptons Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm pour ce qu’il est, un moyen d’exploiter l’impact laissé par le dernier The Legend of Zelda, malgré la frustration qui en envahit un en y jouant sans pouvoir en profiter d’un iota. valeur réelle de la franchise sur laquelle elle est basée.

Mais nous savions déjà ce qu’était Hyrule Warriors et Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm ne fait pas exception: l’approche des classiques Dynasty Warriors dans le monde de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec un peu plus d’incitation que le titre original , mais avec les mêmes limites.

Dans le premier groupe – celui des incentives – le pouvoir de découvrir En savoir plus sur l’histoire de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, puisque tout se passe cent ans avant ce qui y a été vécu, dont une partie est racontée par fragments tout au long de l’aventure; en passant -qui ne jouit pas- par des lieux qui n’existaient plus alors; manipulez Heroes, Sacred Beasts et autres personnages… Tout cela n’est pas mal et Hyrule Warriors: Age of Cataclysm l’adapte avec beaucoup de style.

Mais les limitations pèsent beaucoup et être au milieu du champ Hyrule avec le seul objectif d’aller d’un point à un autre en appuyant sur le bouton, de regarder une cinématique et de répéter le processus jusqu’à la fin du jeu, laisser un sentiment qui, il faut le souligner, ne disparaîtra pas jusqu’à ce que nous puissions faire la même chose – et bien plus encore – avec le prochain The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pendant ce temps, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm sert de baume pour les fans les plus agités.

Nintendo propose un essai gratuit de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm avec lequel vous pourrez vous faire une idée de la destination des plans avec ce jeu, au cas où vous ne le seriez pas familier. La version complète coûte l’habituel 59,99 euros, bien que vous puissiez trouver si vous l’achetez dans un support physique, vous pouvez économiser jusqu’à 10 euros. Il n’y a pas de magie dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, mais il y a du divertissement pendant un certain temps.