La nouvelle aventure de Zelda et Link est maintenant disponible, bien qu’un peu différente. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Vous pouvez lire notre analyse ici) nous propose de revenir dans le passé et de vivre la guerre qui a donné naissance à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et pour un jeu de la série Warriors, il est courant que de nombreux personnages soient disponibles pour combattre. Mais comment les obtenir? Dans ce petit guide, nous vous montrons comment débloquer tous les personnages disponibles dans Hyrule warriors: the age of cataclysm. Nous vous prévenons tout d’abord que le contenu suivant est SPOILER, vous devez donc être prudent.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – Personnages

Lien

Dans le cas du protagoniste, il est habituel qu’il soit le premier à apparaître. Le lien est disponible après avoir réussi “La bataille de la plaine d’Hyrule»Au chapitre 1.

Impa

Après sa rencontre avec Link, impa rejoint le combat. Déverrouillé après “La bataille de la plaine d’Hyrule»Au chapitre 1.

Zelda

La princesse décide de ne pas rester les bras croisés et de se battre aux côtés de ses camarades. Zelda est déverrouillé après “Chemin vers le laboratoire»Au chapitre 1.

Mipha

La princesse Zora met ses pouvoirs de guérison au service de son royaume. Mipha est déverrouillé après avoir surmonté “Mipha, princesse Zora»Au chapitre 2.

Daruk

La passion du goron est aussi ardente que le volcan, et Daruk le prouve au combat. Déverrouillé après “Daruk, le champion des gorons»Au chapitre 2.

Revali

Il est peut-être superbe, mais ses compétences en vol et en tir à l’arc sont exceptionnelles. Revali est déverrouillé après “Revali, le guerrier orni»Au chapitre 2.

Urbosa

Le chef du gerudo utilise la puissance du désert et de la foudre pour vaincre ses ennemis. Urbosa est déverrouillé après “Urbosa, la matriarche Gerudo»Au chapitre 2.

Obab

Cet arbre joyeux se bat au rythme de la musique de la forêt. Déverrouillé après “Libération de la forêt de Kolog»Au chapitre 3.

Grandes fées

Les grandes fées d’Hyrule prêtent leur pouvoir à Zelda, mais il faut le mériter. Pour les déverrouiller, vous devez d’abord exécuter le message “La gentillesse est payante»(Qui est débloqué en avançant dans l’histoire). Ensuite, vous devez relever les défis “La grande fée du désert“,”La grande fée de la plaine“Y”La grande fée des neiges», Où nous sommes confrontés à chacun d’eux. Après cela, un nouveau défi apparaît “La grande fée de la bataille», Où nous faisons face à une autre fée. Après l’avoir terminé, nous débloquons ce personnage.

Moine Makkosh

Un des moines des sanctuaires qui nous propose un défi pour gagner leur confiance. Premièrement, nous devons livrer les objets nécessaires dans les trois courses “Pouvoir ancien: redoutable ennemi“,”Pouvoir ancien: monstres“Y”Pouvoir ancien: pierres»(Qui sont débloqués en avançant dans l’histoire). Puis le défi “Le procès des ancêtresDans lequel nous combattons le moine. Il est déverrouillé en le battant.

Riju

Le jeune chef du gerudo voyage du futur avec Morselia pour sauver son ancêtre. Riju est déverrouillé après “Bataille pour Western Hyrule»Au chapitre 5.

Teba

Un grand chasseur Orni qui vénère le grand Revali et vient du futur pour combattre à ses côtés. Teba est déverrouillé après “Bataille pour Western Hyrule»Au chapitre 5.

Sidon

Le frère de la princesse Mipha et l’un des personnages préférés des fans voyage du futur pour sauver sa sœur. Sidon est déverrouillé après “Bataille pour East Hyrule»Au chapitre 5.

Yunobo

Un peu craintif, ce jeune goron aura l’honneur de se battre aux côtés de Daruk. Yunobo est déverrouillé après “Bataille pour East Hyrule»Au chapitre 5.

Maître Kogg

Voyant le monde et son clan en danger, Kogg se met au service de l’armée de Zelda. Déverrouillé après “Bataille pour la forteresse d’Hatelia»Au chapitre 6.

Roi Rhoam

D’air dur, le roi d’Hyrule brandit sa grande épée pour sauver son royaume. Déverrouillé après “Bataille pour le plateau de l’aube»Au chapitre 7.

Terrak

Le petit gardien du futur, qui a causé les événements du jeu. Tout d’abord, vous devez compléter l’histoire, après quoi le message “Le retour de Terrak«Dans lequel nous devons livrer 50 pièces. Ces pièces sont dispersées autour d’Hyrule sous la forme d’autres courses et défis. Après les avoir rassemblés et livrés, nous débloquons Terrak.

Courses:

“Devant les nez” (4 pièces)

“La clé est dans la chanson” (2 morceaux)

“L’œil qui voit tout” (2 pièces)

“Recherche en haute mer” (5 pièces)

“Des sommets enneigés au désert” x5

“L’équipe de recherche de pièces” (2 pièces)

“La réunion de l’équipe de recherche” (5 pièces)

“Tout le monde danse!” (3 pièces)

Défis:

“L’expédition de Zelda” (5 pièces)

“Une terrible menace” (2 pièces)

“Le chant du Kogg en difficulté” (3 morceaux)

“Un danger incontrôlé” (5 pièces)

“El pillapilla” (1 pièce)

“Vestiges de Ganon” (3 pièces)

“Le cimetière des gardiens” (3 pièces)

Ganon, le cataclysme

Curieusement, le plus grand danger de tout Hyrule peut également se battre aux côtés de Link et Zelda. Après battre le jeu et relever les défis petit à petit, nous débloquons le défi “Éradiquez la colère de Ganon». Après l’avoir surmonté, vous devez terminer “Des êtres mystérieux“, Qui déverrouille”Showdown contre Aster“, et finalement, “Contre le cataclysme». Ganon est déverrouillé après avoir terminé cette dernière mission.

Et voici notre guide pour débloquer tous les personnages disponibles dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

