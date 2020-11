Age of Cataclysm est le deuxième jeu Hyrule Warriors.

Cette semaine, les fans de la saga The Legend of Zelda ont de la chance, car un nouveau jeu est sorti qui élargir l’univers. Le musou de Koei Tecmo, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, est désormais disponible exclusivement sur Nintendo Switch et nous apporte cent ans avant des événements survenus dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Je ne pense pas que nous nous attendons à ce que Hyrule Warriors devienne une série Eiji AonumaBien que ce soit le deuxième match de cette subsaga, suite à la sortie des premiers Hyrule Warriors sur Wii U (avec version sur Nintendo 3DS, Hyrule Warriors: Legends), Nintendo n’a aucune pensée faire de ces jeux un série dérivée En tant que tel. Grâce à un entretien IGN avec le producteur de la saga Zelda, Eiji Aonuma, et le producteur de l’Âge du Cataclysme, Yosuke hayashi, nous en avons appris davantage sur ce problème.

“Je pense que les circonstances pourraient à nouveau s’aligner comme ça [respecto a que salga otro Hyrule Warriors], mais je ne crois pas que nous attendons que ce soit se transformer en série. Nous prendrions cette décision en fonction de votre mérites créatifs, comme nous l’avons fait cette fois “, a expliqué Aonuma. Pour sa part, Hayashi a indiqué que cette future décision devra voir s’ils ont quelque chose de nouveau à apporter:” Cela dépendra si nous avons une idée que rendre heureux à tous les fans! “

Concernant la possibilité de nouvelles retombées pour la saga, Aonuma a insisté sur le fait que pour s’attaquer à ces projets, il fallait un bonne idée cela les amène à les faire et ils ne peuvent pas penser à quand un autre sortira: “Toujours nous recherchons des projets créatifs de valeur, mais ceux-ci ne se présentent que lorsqu’ils s’alignent plusieurs conditions différentes. Donc je pense c’est difficile pour que nous ayons un contrôle conscient sur la fréquence. “

Nous sommes toujours à la recherche de projets créatifs valables, mais ils ne surviennent que lorsque plusieurs conditions différentes s’alignent Eiji AonumaEn fait, l’idée des nouveaux Hyrule Warriors vient du réalisateur de Breath of the Wild: “Fujibayashi pensait que raconter l’histoire inédite de BotW n’était possible qu’avec un système comme les guerriers, où les joueurs pouvaient se regrouper pour combattre de vastes armées, il a donc élaboré une proposition de projet et me l’a envoyée “, a déclaré Aonuma. Hayashi a ajouté que jusqu’à présent ils n’avaient pas eu une bonne idée pour un nouveau Hyrule Warriors et qu’il leur a fallu du temps pour planifier ce nouveau projet.

Le jeu vidéo est l’un des gros paris par Nintendo pour cette fin de 2020 et fournit plus d’informations sur une histoire que les fans sont impatients de suivre lorsque The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sort à une date encore à préciser. Si vous ne connaissez pas les nouveaux Hyrule Warriors, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse.

