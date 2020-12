Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Depuis plusieurs années maintenant, le populaire lanceur et streamer de jeux vidéo, Ibai Llanos, a fait un stream caritatif qu’il y a nommé en 2017 “Ibainéfico”. Maintenant, il a déjà annoncé la quatrième version de cet événement qui durera du 15 au 17 décembre et qui aura comme invités stellaires de grands streamers tels que TheGrefg, Willyrex et Djmariio.

Ibai veut à nouveau casser Internet et veut vaincre 102 mille euros qu’il a récoltés l’année dernière, pour lequel il a dû se raser tous les cheveux. L’objectif pour cette année est de 220 mille euros, qui sont reversés par les joueurs, les spectateurs et les participants eux-mêmes. Le produit de cette opération ira à l’UNICEF.

Les banderoles poids lourds que nous venons de nommer seront les capitaines d’équipe avec Ibai, par contre il y aura aussi d’autres personnalités “mineures” comme des participants tels que PapoMC, Champion d’Argentine de Freestyle, streamer et chanteur argentin Coscu, footballeur Sergio «Kun» Aguero, Auronplay et beaucoup plus.

Des titres tels que League of Legends, FIFA 21, Pinturillo, Fall Guys, entre autres. Nous pouvons suivre les transmissions de la chaîne Ibai sur Twitch.

