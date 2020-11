Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La pandémie mondiale de COVID-19[feminine a probablement été très mauvais pour beaucoup d’entre nous, mais certainement pour Ibai, cela a été votre année. Le streamer qui a déménagé à la Maison G2 plus tôt cette année pour diffuser à plein temps est devenu le streamer espagnol qui a gagné le plus d’argent sur Twitch en 2020.

Le natif de Bilbao a commencé sa carrière professionnelle en tant que fondeur de League of Legends et là il a obtenu une certaine renommée pour ses histoires passionnantes. Puis il a commencé à signaler d’autres types de compétitions (comme les tournois de gifles), où il a réalisé une plus grande expansion sur Internet. Enfin, son saut dans la maison de banderoles de G2, propriété d’Ocelote, lui a valu la célébrité et cette année il a codé dans ses émissions avec tous les célèbres streamers hispanophones, ainsi que des footballeurs comme lui. Kun Agüero ou Neymar.

Via CashNetUSA

Maintenant CashNetUSA a publié un rapport qui représente les gains de tous les efforts et le dévouement qui ont laissé Ibai au sommet. L’Espagnol a remporté environ 1 400 000 USD. Il est au-dessus d’autres banderoles espagnoles célèbres telles que Rubius ou AuronPlay.

