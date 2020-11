Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cette année 2020 a été assez dure et difficile pour la plupart d’entre nous, mais certainement pour Ibai, cela a été son année. Le streamer espagnol a réussi à conquérir un large public en Amérique latine comme en Espagne. Grâce à son charisme, son humour et surtout sa passion pour ce qu’il fait, il a réussi à grimper au sommet du monde des joueurs, nous avons récemment appris qu’Ibai Llanos était le streamer espagnol qui gagnait le plus d’argent sur Twitch en 2020, étant autour sur des visages comme AuronPlay et le Rubius.

Maintenant, une autre réalisation rejoint la carrière d’Ibai et est que le Prix ​​Esports ont su apprécier son impact sur les réseaux et l’ont couronné meilleur streamer du monde de l’année 2020. Le Prix ​​Esports C’est une cérémonie qui célèbre le plus pertinent et le plus remarquable du monde des jeux vidéo compétitifs et de la communauté des joueurs en ligne.

Les prix de cette année auraient dû être réalisés entièrement en ligne, comme la plupart des événements en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Les récompenses ont été suivies par différentes personnalités en ligne, à condition que les gagnants soient connus.

Et comme vous pouvez l’imaginer, Ibai suivait de près la transition de l’événement et a évidemment diffusé sa réaction à ces récompenses. D’après ce que nous pouvons voir au moment exact où il apprend qu’il avait gagné en tant que meilleur streamer de 2020, sa réaction a été une émotion totale, le même Ibai dans la transmission a mentionné qu’il ne s’attendait pas à gagner donc ce prix est sans aucun doute une belle réalisation pour lui:

J’ai remporté le prix du meilleur diffuseur de l’année AU NIVEAU MONDIAL JE VEUX QUE VOUS GUARROS pic.twitter.com/th3uX7OIfI – Ibai (@IbaiLlanos) 21 novembre 2020

