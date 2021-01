Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Inévitablement, la scène e-sport a pris forme, dans sa phase de développement, à partir de ce qui a été établi par les différentes ligues professionnelles qui existent dans le monde. Aujourd’hui, il n’y a pas de plus grand roi que le contenu et le choix pour différents publics et cela a permis de combiner parfois la sphère de l’esport avec celle du sport professionnel. En ce sens, l’Espagne et les fans du duo légendaire Ibay et Ander fêteront ce week-end en participant à un match de LaLiga.

À travers une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle, Ibai a révélé que ce week-end, il rejoindra Ander pour raconter un match de la ligue espagnole de football via Twitch. Selon les informations, les streamers sont parvenus à un accord avec LaLiga et Movistar pour raconter en mode radio le match Atlético de Madrid-Valence qui se tiendra dimanche prochain, 24 janvier. La transmission et la narration seront disponibles via la chaîne Ibai Twitch, mais ce sera également l’une des options officielles que Movistar fournira à ceux qui suivront la réunion via sa fréquence officielle.

Au-delà de ce qui se passe dimanche prochain, cette narration représente déjà un événement historique car ce sera la première fois que, officiellement, la transmission en mode radio d’un match officiel de la ligue espagnole de football aura lieu sur Twitch.

Bien qu’Ibai ait noté qu’il s’agissait d’un exercice unique, il a également reconnu qu’il aimerait le faire chaque semaine et que cela pourrait peut-être être possible s’il réussit suffisamment.

