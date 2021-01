Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ibai il ne se lasse pas de jouer dans de nouveaux projets, de sujets tendance sur Twitter et a maintenant annoncé qu’il le sera narrateur officiel de la première division de football professionnel en Espagne, oui, ce sera pour Tic et en mode radio, mais aussi pour les utilisateurs de Movistar dans le pays ibérique, ils pourront également profiter de ces deux narrations à la télévision.

La nouvelle collaboration de Ibai avec La Liga et Movistar fera ses débuts ce dimanche 24 janvier avec le duel entre l’Atlético de Madrid et Valence, sur LaLiga. Ce n’est pas la première fois qu’Ibai et Ander diffusent ce type de diffusion sportive, bien que maintenant ce soit la première émission officielle et qu’elle soit si largement diffusée.

Nous ne savons toujours pas si après cela, ils continueront à être des commentateurs officiels du tournoi, bien que Movistar et LaLiga veulent probablement voir comment font la paire de streamers / casters, avant de définir une durée de cela.

L’émission est probablement un succès car le duo Ibai / Ander a été l’un des meilleurs dans leurs moments en tant que casters pour le LVP et ce sont les meilleurs amis depuis leur plus jeune âge, donc l’impolitesse existe entre eux.

