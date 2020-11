Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ibai Il devient déjà un véritable phénomène pour inviter les footballeurs à jouer avec lui grâce à son streaming, il a d’abord mis le Kun Agüero, puis Courtois et maintenant il a fini par jouer avec la star brésilienne Neymar. De même pour ce dernier, on savait déjà qu’il était proche du gaming et du streaming, puisqu’il avait précédemment montré ses compétences dans le Counter Strike: Global Offensive sur Twitch.

Le flux ne faisait que commencer et le ton de la conversation qu’aurait eu la nuit fut remarqué. Plus tard, Kun Aguero a rejoint Ney pour faire une blague au streamer qui ne s’attendait pas à la pêche à la traîne et a été laissé vide.

Après avoir discuté pendant quelques minutes, les footballeurs ont fini par rejoindre le groupe habituel avec lequel ils jouent. Parmi nous en stream, avec Reven, Barbe, Cristinini, Papo et “le groupe entier”, qui viendrait même plus tard Courtois.

Le public était tel que Ibai il a même dépassé le record de sa chaîne personnelle avec plus de 170 mille téléspectateurs en moyenne de la transmission et 258 058 au point le plus élevé. Il est clair qu’Ibai est devenu un phénomène de streaming que personne n’a vu venir, mais qui apporte de nouvelles choses à la scène.

Nouvel enregistrement de chaîne. Et je ne m’en remettrai probablement jamais ce soir. Je vais m’allonger dans le jardin pour réfléchir pendant deux heures à ce qui se passe. Je vous aime tous, vous me rendez très heureux. https://t.co/3zVR2P8LkF – Ibai (@IbaiLlanos) 5 novembre 2020

Vous pouvez également voir la diffusion complète sur Twitch d’Ibai.

