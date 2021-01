Au cours des dernières années, la figure d’Ibai Llanos est devenue l’une des plus importantes, d’autant plus avec son arrivée sur Twitch avec des constantes directes qui l’ont aidé à organiser toutes sortes de tournois et même des jeux inoubliables. Bien sûr, un chemin qu’il a emprunté avec l’équipe G2 Esports, l’un des clubs les plus importants au monde et dont la signature a été annoncée en janvier de l’année dernière.

Malgré les bons moments vécus avec l’équipe et ayant un contrat sur la table à renouveler, Ibai Llanos a confirmé dans son dernier live qu’il n’acceptait pas l’offre, bien qu’il ait montré toute sa gratitude à l’équipe que parié sur lui au cours de l’année écoulée. Bien sûr, ce n’était pas la seule surprise que le streamer basque ait partagée avec ses followers, mais il avait encore beaucoup plus à partager avec eux.

La raison de son départ de cette équipe n’est autre que de former, avec le reste de l’équipe, votre propre marque de créateurs de contenu. Comme il l’a souligné dans son émission en direct, ils veulent avoir leur propre marque, sans collaborer avec aucun club ou institution, en formant simplement quelque chose qui leur est propre, de leur style et en suivant leur propre modèle. Une idée dont nous connaîtrons plus de détails à partir du 25 janvier, date à laquelle Ibai et ses coéquipiers, Reven, Ander et Barbe, montreront leur propre marque et les signatures qu’ils feront.

D’un autre côté, ils parleront également des sponsors qui ont rendu cette proposition possible et qui, selon Ibai, sont des marques très importantes en Espagne. Bien entendu, nous serons attentifs au nouveau chemin emprunté par les Ibai, que nous pourrions rencontrer comme La narration du principal commentateur de LVP, surtout, les jeux de League of Legends et cela a fini par devenir une référence dans l’eSport.