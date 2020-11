Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Zlatan Ibrahimovic est l’un des attaquants les plus remarquables du football mondial de ces dernières décennies et aujourd’hui, il donne quelque chose à dire en dehors de ses performances avec l’AC Milan. Ce qui se passe, c’est que le Suédois accuse Electronic Arts d’utiliser son nom et son visage sans sa permission dans FIFA, la franchise de jeux vidéo de football.

À travers quelques publications sur Twitter, Ibrahimovic a demandé qui avait autorisé Electronic Arts à utiliser son nom et son apparence dans la saga des jeux vidéo de la FIFA. Il a également nié consciemment faire partie de l’association des footballeurs de la FIFA.

«Qui a autorisé FIFA EA Sports à utiliser mon nom et mon visage? FIFPRO? Je ne suis pas au courant d’être membre de la FIFPro et si je le suis, ils m’y mettent sans mon consentement au moyen d’une étrange manœuvre. Je n’ai sûrement jamais permis à la FIFA ou au FIFpro de gagner de l’argent à mes dépens », a expliqué l’attaquant suédois.

Plus tard, Ibra a clairement indiqué qu’il était prêt à agir: «Quelqu’un profite de mon nom et de mon visage sans accord pendant toutes ces années. Il est temps d’enquêter ».

Quelqu’un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord toutes ces années.

Il est temps d’enquêter – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 23 novembre 2020

EA n’a pas fait de commentaires à ce sujet

Il est important de noter que, pour le moment, Electronic Arts n’a pas commenté cela. Cela serait utile, car nous pourrions savoir avec qui ils ont obtenu l’autorisation d’utiliser le nom et le visage de Zlatan Ibrahimovic.

Un point à garder à l’esprit est que Zlatan est apparu dans plusieurs tranches de la FIFA. En fait, il a même accordé des interviews à Electronic Arts pour le site officiel du jeu après avoir été nommé acteur majeur du mode FUT.

Zlatan sait qu’il est à la FIFA depuis des années

Ce qui précède est la preuve qu’Ibrahimovic savait depuis longtemps qu’il était au courant de son apparition dans la saga FIFA. Ainsi, la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ces déclarations jusqu’à présent est quelque peu déroutante.

Quoi qu’il en soit, il semble que tout soit une plainte plus envers ceux qui gèrent leurs droits à l’image que contre Electronic Arts. Cela dit, nous serons en attente et vous informerons si l’affaire a un développement important.

FIFA 21 a fait ses débuts le 6 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons qu’une version pour les consoles de nouvelle génération est également en développement. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet de football

