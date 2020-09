2020 nous a laissé bien des surprises auxquelles nous ne nous attendions évidemment pas et qui ne sont presque toujours pas si agréables. Cependant, Au cours de ces presque neuf mois, le ciel et les étoiles nous ont donné la chance d’observer des phénomènes spectaculaires, qui ne peut être vu qu’une fois par an et après de nombreuses années. Mais l’un des plus intéressants se produira dans quelques heures, car la Lune et Mars vont «s’embrasser».

Et non, nous ne citons pas une chanson trova ou un poème d’amour ou autre. Cela se produira dans la vraie vie et nous pourrons tous observer ce grand spectacle astronomique de nos propres yeux.. Oui, cela semble très compliqué et c’est étrange d’imaginer ça, que deux étoiles comme ça se donnent des mollets, mais ne t’inquiète pas, qu’ici nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce phénomène.

Comment se fait-il que la Lune et Mars s’embrassent?

Tout d’abord, nous devons préciser que ce baiser ne sera pas littéral – évidemment -, car en réalité c’est un phénomène appelé conjonction. En termes plus spécifiques, Cela se produit spécifiquement au moment où la Lune est en phase de croissant et croise avec une autre planète ou étoile, qui dans ce cas sera Mars.

Selon le comité de la nuit des étoiles, un Conjonction lune-planète cela se produit lorsqu’un objet astronomique a la même ascension droite – ou presque la même – ou la même longueur d’écliptique que celle de la Lune, observée depuis la Terre. En peu de mots, ce phénomène se produira lorsque les deux étoiles sont dans la position parfaite, qu’en raison de la position de chacun d’eux, il semblera qu’ils s’embrassaient. Maintenant, c’est logique, n’est-ce pas?

Quand et comment vais-je pouvoir le voir?

Dans la nuit de ce samedi 5 septembre et au petit matin du 6, Mars et la Lune seront à l’honneur dans ce spectacle dans le ciel du Mexique. Tout ce qu’il faut, c’est se présenter et profiter de cette merveille, et heureusement pour nous tous, nous n’aurons pas à attendre qu’il fasse noir –En particulier à Mexico–, Eh bien, juste quand le soleil disparaîtra à l’horizon, le spectacle commencera.

Bien que ce soit ce qui est nécessaire, il existe quelques recommandations pour que vous puissiez profiter de cette expérience unique. Il Le meilleur moment pour voir le spectacle est 45 minutes juste après le coucher du soleil., bien Ce sera lorsque les étoiles seront vues plus clairement. Peut-être que les planètes en sont jalouses, c’est pourquoi en septembre, la Lune se croisera avec Jupiter, Vénus et Saturne tout au long du mois.