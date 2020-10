Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 13:46

Halloween aura lieu dans quelques jours. Bien que cette année, la célébration ne puisse pas être célébrée comme à d’autres occasions, vous avez toujours la possibilité de profiter de divers jeux à thème. Maintenant, comme d’habitude chaque semaine, l’Epic Games Store nous offre un bon moyen de passer le week-end.

A cette occasion, la boutique virtuelle propose à ses utilisateurs deux jeux dont vous pourrez profiter pendant Halloween. Entre aujourd’hui 29 octobre et jeudi prochain 5 novembre vous pouvez télécharger Blair Witch and Ghostbusters: The Video Game Remastered totalement gratuitement sur votre PC.

Tout ce que vous avez à faire est d’entrer ce lien, de vous connecter et vous aurez accès à ces jeux après un court téléchargement. Maintenant, à partir de la semaine suivante, vous pouvez obtenir Wargame: Red Dragon sans frais supplémentaires. Dans des rubriques connexes, nous vous disons ici quels sont les jeux qui viendront sur Xbox Games With Gold, et ici ceux de PS + pour novembre.

Via: Epic Games Store

