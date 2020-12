C’est ici, c’est ici. C’est aujourd’hui le jour où aura lieu l’édition 2020 de la cérémonie. Les Game Awards, avec un tout nouveau format – vous savez, à cause de la pandémie – qui promet d’être à la hauteur des éditions précédentes malgré la situation d’urgence actuelle.

L’univers des joueurs se prépare avec de grandes attentes et, bien sûr, commence déjà à faites vos prédictions sur les gagnants. Pour que vous ne restiez pas avec l’envie de voir l’événement, alors nous vous présenterons leLes horaires pour le voir, où vous pouvez vous connecter et certains invités qui décorera le gala ce jour-là.

Nominés de l’année

Édition Les Game Awards Cette année, il aura plusieurs catégories incroyables et de nombreux titres formidables qui chercheront à remporter la statuette. Le grand favori de la nuit est Le dernier d’entre nous partie II, un jeu développé par Naughty Dog dans lequel cette fois-ci participera neuf catégories différentes.

Et bien que 30 récompenses seront disputées ce soir, tout peut se résumer en un: Jeu de l’année. Les prétendants à remporter ce prix lors de la cérémonie d’aujourd’hui sont lui-même The Last Of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Remake de Final Fantasy VII, Ghost Of Tsushima et Enfers. ICI, vous pouvez consulter les autres nominés dans les autres catégories.

Les invités et les surprises

Bien que le gala de ce jour se déroule virtuellement, cela ne nous empêche pas de voir de grands invités. Certains des luminaires dont l’apparition est confirmée Les Game Awards cette année ils sont Brie Larson, Gal Galdot et Tom Holland. Ces deux derniers feront la promotion – et présenteront peut-être un prix – car ils sont accompagnés Wonder Woman 1984 et Inexploré sous le bras, respectivement.

Mais ce n’est pas tout. Nous aurons également le réalisateur légendaire Christopher Nolan et la star de Tenet, John David Washington, qui pourrait livrer une statuette. Et si cela ne suffisait pas, Eddie veder sera en charge de ajouter une saveur musicale à l’événement.

Préparez-vous, car la tradition continue et nous verrons la révélation de différents jeux vidéo et de quelques mises à jour. En ce sens, l’un des plus attendus sera celui du nouveau personnage qui rejoindra Smash Bros Ultimate. Qui cela sera?

Où et comment voir les Game Awards

Les Game Awards (TGA), considérée comme la remise des Oscars de l’industrie du jeu vidéo, se prépare cette année à une cérémonie totalement virtuelle. Face à la crise mondiale due au coronavirus, le créateur et producteur de l’événement Geoff Keighley et son équipe ont décidé d’ouvrir les portes de la cérémonie au monde via streaming avec une diffusion mondiale gratuite de Hollywood avec des liens vers Londres et Tokyo.

Pour être en mesure de vous connecter à l’événement, tout ce que vous avez à faire est d’accéder à l’un des réseaux TGA. Les plateformes sur lesquelles le livestream sera disponible sont YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch et vivre de la site officiel. Ici au Mexique, la cérémonie commencera autour de 17h15, mais nous vous recommandons de vous connecter quelques minutes avant. ICI vous pouvez vérifier les transmissions simultanées sur les réseaux sociaux.

Voir sur YouTube